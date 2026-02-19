Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Cembra steigert Reingewinn um 5% durch disziplinierte Umsetzung der Strategie



19.02.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Reingewinn um 5% auf CHF 180 Millionen gesteigert, unterstützt durch Wachstum bei Fahrzeugfinanzierungen und durch strukturelle Kosteneinsparungen

Nettoforderungen von CHF 6.6 Milliarden (-1%) und Nettoerträge von CHF 542 Millionen (-2%) geprägt von selektivem Wachstum und anhaltender Fokussierung auf profitable Segmente; Nettozinsmarge bei 5.5%

Aufwand-Ertrags-Verhältnis deutlich verbessert auf 45.2% (2024: 48.1%), Verlustquote unverändert bei 1.1%

Eigenkapitalrendite steigt auf 13.7% (2024: 13.4%), weiterhin starke Tier 1-Kapitalquote von 17.6%

Ordentliche Dividende von CHF 4.60 (+8%) sowie Sonderdividende von CHF 1.00 pro Aktie im Rahmen des aktiven Kapitalmanagements vorgeschlagen

Christoph Glaser folgt auf Pascal Perritaz als Chief Financial Officer per 1. März 2026

Ausblick 2026: weiterer Anstieg des Reingewinns erwartet; ROE für 2026 bei rund 15% (zuvor =15%) Zürich, 19. Februar 2026 - Cembra erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein starkes finanzielles Ergebnis mit einem Anstieg des Reingewinns um 5%, unterstützt durch eine konsequente Strategieumsetzung, eine strukturell tiefere Kostenbasis und ein umsichtiges Risikomanagement. Die Eigenkapitalrendite erhöhte sich auf 13.7%. Cembra macht damit weitere Fortschritte auf dem Weg zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele. Die Nettoforderungen sanken um 1% auf CHF 6.6 Milliarden, was auf eine Verbesserung der Portfolioqualität und eine selektive Kreditvergabe, insbesondere im Privatkreditgeschäft, zurückzuführen ist. Bei einer Nettozinsmarge von 5.5% und unveränderten Kommissions- und Gebühreneinnahmen belief sich der Nettoertrag auf CHF 542 Millionen, was einem Rückgang von 2% entspricht. Die Kreditqualität blieb mit einer unveränderten Verlustquote von 1.1% solide. Cembra ist mit einer Kernkapitalquote von 17.6% weiterhin sehr gut kapitalisiert. Aufgrund des Ergebnisses und der anhaltenden Kapitalgenerierung wird der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären eine ordentliche Dividende von CHF 4.60 (+8%) und eine Sonderdividende von CHF 1.00 je Aktie vorschlagen. CEO Holger Laubenthal sagte: «Im Jahr 2025 erzielten wir weitere konkrete Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie und verbesserten unser finanzielles Ergebnis. Wir setzten die Strategie diszipliniert um, mit klarem Fokus auf Kundennutzen, Effizienz und Portfolioqualität. Trotz eines niedrigeren Zinsniveaus hielten wir die Zinsmarge stabil. Mit diesen Massnahmen verbesserten wir unsere Profitabilität, und die wichtigsten Kennzahlen bewegen sich stetig in Richtung unserer Ziele.» Nettozinsmarge bei 5.5%

Die Nettoforderungen beliefen sich auf CHF 6.584 Milliarden, was einem Rückgang von 1% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Fahrzeugleasing und -kredite erhöhten sich um 3% auf CHF 3.281 Milliarden, unterstützt durch die neue Plattform und Prozessautomatisierungen, während sich Privatkredite im Zuge der selektiven Kreditvergabe und einer disziplinierten Preisgestaltung um 6% auf CHF 2.147 Milliarden reduzierten. Die Nettoforderungen im Kreditkartengeschäft stiegen um 1% auf CHF 1.026 Milliarden. Das BNPL-Portfolio ging um 17% auf CHF 131 Millionen zurück, was die geplante Fokussierung auf Kernaktivitäten und Rentabilität widerspiegelt. Der Nettoertrag belief sich auf CHF 542.2 Millionen, was einem Rückgang von 2% entspricht. Der Nettozinsertrag ging um 2% auf CHF 372.2 Millionen zurück. Geringere Zinserträge wurden durch niedrigere Zinsaufwendungen teilweise ausglichen, womit eine Nettozinsmarge von 5.5% resultierte. Die Kommissions- und Gebühreneinnahmen blieben mit CHF 170.0 Mio. unverändert, wobei das Kreditkartengeschäft CHF 89.4 Mio. (-2%) und das BNPL-Geschäft CHF 40.1 Mio. (+0%) beitrugen. Der Anteil der Kommissions- und Gebühreneinnahmen am Nettoumsatz war mit 31% stabil. Aufwand-Ertrags-Verhältnis deutlich verbessert auf 45.2%

Der Geschäftsaufwand sank um CHF 19.3 Millionen oder 7% auf CHF 245.2 Millionen, was die positiven Effekte der Initiativen bezüglich operativer Exzellenz und deren Auswirkungen auf die Effizienz widerspiegelt. Der Personalaufwand ging um 10% auf CHF 121.1 Millionen zurück. Der allgemeine Verwaltungsaufwand sank um 4% auf CHF 124.1 Millionen, unterstützt durch tiefere Ausgaben für Beratungsdienstleistungen und Marketing. Der Aufwand für IT stieg um 4% auf CHF 52.6 Millionen, während die Abschreibungen nach der vollständigen Abschreibung immaterieller Vermögenswerte um 31% auf CHF 18.5 Millionen zurückgingen. Infolgedessen verbesserte sich das Aufwand-Ertrags-Verhältnis deutlich auf 45.2% (2024: 48.1%). Weiterhin solide Verlustquote

Die Wertberichtigungen für Verluste beliefen sich auf CHF 73.6 Millionen und lagen damit auf dem Niveau des Vorjahres. Es resultierte eine unveränderte Verlustquote von 1.1%, was auf eine konsistente Kreditvergabe und ein aktives Portfoliomanagement zurückzuführen ist. Die Quote der mehr als 30 Tage ausstehenden Forderungen und der Anteil der gefährdeten Forderungen (NPL) lagen bei 3.5% bzw. 1.9%. Cembra verwaltet das Portfolio weiterhin diszipliniert mit einem Gleichgewicht zwischen Risiko und Rendite. Weiter diversifiziertes Finanzierungsportfolio

Das Finanzierungsportfolio nahm entsprechend dem Trend bei den Aktiven um 1% auf CHF 6.4 Milliarden ab. Der Anteil der Einlagen stieg weiter auf 56% (2024: 55%) und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit sank auf 2.2 Jahre (2024: 2.5 Jahre). Die Finanzierungskosten per Ende Dezember sanken um 20 Basispunkte auf 1.33% (31. Dezember 2024: 1.53%). Die Einführung des Covered-Bond-Programms trug 2025 zu einer weiteren Diversifizierung bei und unterstützt die Flexibilität der Finanzierung sowie die Margenstabilität. Starke Kapitalbasis und erhöhte Dividendenausschüttung

Cembra bleibt mit einer starken Tier 1-Kapitalquote von 17.6% (31. Dezember 2024: 17.9%) sehr gut kapitalisiert. Das Eigenkapital stieg um 5% auf CHF 1.345 Milliarden. Angesichts der finanziellen Leistung von Cembra und im Rahmen des aktiven Kapitalmanagements der Gruppe wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung am 24. April 2026 eine ordentliche Dividende von CHF 4.60 (+8%) pro Aktie sowie aus dem Überschusskapital eine Sonderdividende von CHF 1.00 pro Aktie vorschlagen. Fortschritte bei strategischen Initiativen gemäss Plan

Im Jahr 2025 setzte Cembra ihre strategischen Initiativen fort, um den Kundennutzen weiter zu erhöhen und die Produktivität zu steigern. Die neue Leasingplattform wurde erfolgreich etabliert und die Migration aller Fahrzeugkredite und -verträge abgeschlossen. Im Kreditkartengeschäft führte Cembra zusätzliche Funktionen und Versicherungsangebote ein, die über die Cembra App verfügbar sind, und baute die Co-Branding-Partnerschaften aus. Darüber hinaus wurden auch Privatkunden mit Krediten und Leasingverträgen in die Cembra App integriert, wodurch mehr als 600'000 registrierte Nutzer Zugang zu diesem Tool mit umfassenden Dienstleistungen und hohen Sicherheitsstandards haben. Der Technologie- und Dienstleistungs-Hub in Riga, Lettland, wurde weiter ausgebaut, und gezielte Investitionen in Technologie, Automatisierung und digitale Dienstleistungen trugen zur Steigerung der Effizienz bei. Christoph Glaser folgt auf Pascal Perritaz als Chief Financial Officer

Cembra ernennt Christoph Glaser per 1. März 2026 zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung. Er folgt auf Pascal Perritaz, der sich nach acht erfolgreichen Jahren als CFO entschieden hat, ein neues berufliches Kapitel aufzuschlagen. Christoph Glaser verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen, Risikomanagement und Operations. Zuletzt war er als Chief Financial and Operations Officer bei PATRIZIA SE tätig, einem börsenkotierten globalen Immobilieninvestmentunternehmen. Davor war er Chief Financial Officer bei der Home Credit Group von PPF und hatte verschiedene leitende Funktionen bei GE inne, vorwiegend im globalen Konsumfinanzierungs- und Bankgeschäft. Christoph Glaser hält Master-Abschlüsse der Humboldt-Universität zu Berlin und der Freien Universität Berlin und absolvierte mehrere Executive-Management-Programme. Pascal Perritaz war bei Cembra massgeblich an der Ausgestaltung und Umsetzung der Strategie beteiligt. Er stärkte die Kapitaldisziplin und setzte sich für eine nachhaltige Performance und eine langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre ein. Er wird einen reibungslosen Übergang sicherstellen. Holger Laubenthal, CEO, kommentierte: «Ich freue mich sehr, Christoph Glaser bei Cembra willkommen zu heissen. Seine umfassende Expertise in den Bereichen Finanzen, Risikomanagement und Operations sowie sein tiefes Verständnis des Konsumfinanzierungs-geschäfts werden bei der konsequenten Weiterführung unserer Strategie und der langfristigen Wertschöpfung sehr nützlich sein. Gleichzeitig danke ich Pascal Perritaz herzlich für seine herausragenden Leistungen und seinen bedeutenden Beitrag in den letzten acht Jahren. Er hat Cembra nachhaltig geprägt. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.» Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Cembra ein Nettoertragswachstum im Gleichschritt mit dem Wachstum des Schweizer BIP, eine weitgehend unveränderte Entwicklung der Verlustquote und mit Kostensenkungen von CHF 15-20 Millionen eine weitere Verbesserung des Aufwand-Ertrags-Verhältnisses in Richtung des Ziels von 39%. Basierend auf diesen Entwicklungen erwartet Cembra einen Anstieg des Reingewinns und eine Verbesserung der Eigenkapitalrendite auf rund 15% (bisher =15%). Alle Unterlagen (Investorenpräsentation, geprüfte konsolidierte Konzernrechnung 2025 und diese Medienmitteilung) sind verfügbar unter www.cembra.ch/investoren . Termine 19. März 2026 24. April 2026 28. April 2026 23. Juli 2026 Kontakte Publikation Geschäftsbericht Generalversammlung Ex-Dividendendatum Publikation Halbjahresergebnis und Zwischenbericht Medien: Nicole Bänninger, Head Corporate Communications

+41 44 439 85 12, media@cembra.ch

Investor Relations: Marcus Händel, Head Investor Relations & Sustainability

+41 44 439 85 72, investor.relations@cembra.ch Audio-Webcast und Telefonkonferenz für Investoren und Analysten (in Englisch) Datum und Zeit: 19. Februar 2026 um 9.00 Uhr MEZ Referenten: Holger Laubenthal (CEO), Pascal Perritaz (CFO) and Volker Gloe (CRO) Audio-Webcast: www.cembra.ch/investors Telefon: Europa: +41 (0) 58 310 50 00 UK: +44 (0) 203 059 58 62 US: +1 (1) 631 570 6313 Q&A: Im Anschluss können die Teilnehmenden Fragen stellen. Media Call für Journalistinnen und Journalisten (in Deutsch) Datum und Zeit: 19. Februar 2026 um 10.30 Uhr MEZ Referent: Holger Laubenthal (CEO) Anmeldung unter: media@cembra.ch (der Einwahllink wird nach Anmeldung versandt)

Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von innovativen Finanzierungs- und Zahlungslösungen. Die Produktepalette umfasst Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen und Sparprodukte.



In den Geschäftsbereichen Lending und Payments betreut Cembra über 2 Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeitende aus rund 40 Ländern. Cembra hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist in der ganzen Schweiz über verschiedene Standorte und Online-Vertriebskanäle sowie über Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig.



Cembra ist seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Unternehmen wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist von führenden ESG-Ratingagenturen für ihre starke Leistung im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt.

