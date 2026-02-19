Die Chemiebranche steht vor einer möglichen Trendwende. Sinkende Energiebelastungen und Bewegung beim Emissionshandel eröffnen neue Chancen für den Sektor. Experten sehen bei einer Aktie aktuell ein Potenzial von bis zu 35 Prozent - ein genauer Blick lohnt sich jetzt für Anleger. Die Stimmung im Chemiesektor gilt als verlässlicher Frühindikator für die europäische Industrie. Dreht sie, zeigt sich das hier meist zuerst. Wer die Lage der Branche einschätzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE