Donnerstag, 19.02.2026

Dow Jones News
19.02.2026 07:21 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Deutliche Kursgewinne - Rekordhochs in Seoul und Sydney

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren am Donnerstag positive Vorzeichen. Angeführt werden die Märkte der Region von den Technologiewerten, die wiederum die Erholung ihrer US-Pendants nachvollziehen. Die Börsen in Seoul und Sydney steigen auf Rekordhochs. In Hongkong und Festlandchina ruht der Handel derweil noch wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest.

Am südkoreanischen Aktienmarkt steigt der Kospi nach der Feiertagspause um 2,9 Prozent. Gefragt sind Aktien der Chipbranche. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics klettert um rund 4 Prozent und markierte zwischenzeitlich ein Rekordhoch. SK Hynix gewinnen 1,2 Prozent. An der Technologiebörse Kosdaq war der Handel zwischenzeitlich ausgesetzt, nachdem diese um über 6 Prozent gestiegen war.

In Tokio geht es mit dem Nikkei um 0,8 Prozent aufwärts auf 57.594 Punkte. Auch hier greifen die Anleger bei Chipaktien zu. Advantest fallen gegen die positive Tendenz um 3,1 Prozent, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hat, dass es Opfer eines Hackerangriffs geworden ist.

Die Börse in Sydney hat den Handel mit einem Plus von 0,9 Prozent beendet. Durchwachsene Arbeitsmarktdaten nährten Zinssenkungsspekulationen, wie Händler sagten. Unter den Einzelwerten gewannen Rio Tinto nach Vorlage von Geschäftszahlen 2 Prozent. Brambles und Telstra haben jeweils ihre Dividenden erhöht. Brambles verbesserten sich um 3,7 Prozent und Telstra um 3,6 Prozent. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   % YTD     Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   9.086,20    +0,9%   +2,6%     06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   57.594,00    +0,8%   +12,4%     07:00 
Kospi (Seoul)      5.667,73    +2,9%   +34,5%     07:30 
Shanghai-Comp.     Feiertag                 08:00 
Hang-Seng (Hongk.)   Feiertag                 09:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Mi, 8:10 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1792     0,0   1,1786    1,1842  +0,9% 
EUR/JPY          182,96     0,3   182,41    181,79  -1,4% 
EUR/GBP          0,8743     0,1   0,8731    0,8733  +0,2% 
GBP/USD          1,3486    -0,1   1,3499    1,3560  +0,7% 
USD/JPY          155,15     0,3   154,76    153,51  -2,3% 
USD/KRW         1.450,28     0,6  1.441,15   1.443,77  +0,0% 
USD/CNY          6,9352     0,1   6,9276    6,9198  -1,4% 
USD/CNH          6,9017     0,1   6,8916    6,8834  -1,3% 
USD/HKD          7,8149     0,0   7,8142    7,8156  +0,4% 
AUD/USD          0,7051     0,1   0,7045    0,7069  +6,2% 
NZD/USD          0,5969     0,1   0,5965    0,5996  +5,0% 
BTC/USD         66.757,50     0,6 66.384,35   67.791,20 -23,7% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          65,28    65,05   +0,4%     +0,23  +8,6% 
Brent/ICE          70,51    70,35   +0,2%     +0,16 +10,6% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.993,29  4.976,98   +0,3%    +16,32 +12,9% 
Silber           77,97   77,271   +0,9%     +0,70  +2,9% 
Platin          1.759,12  1.766,29   -0,4%     -7,17  -3,1% 
Kupfer            5,78    5,80   -0,5%     -0,03  +0,3% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 00:45 ET (05:45 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
