ESPG schließt langfristigen Mietvertrag mit dem Helmsauer Verbund in Minden



19.02.2026 / 07:30 CET/CEST

Köln, 19. Februar 2026 - Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, begrüßt mit dem Helmsauer Verbund einen neuen langfristigen Mieter im Science Park POWERHUB in Minden. Der abgeschlossene Mietvertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren und umfasst rund 1.000 Quadratmeter Mietfläche. Zusätzlich wurde Helmsauer ein Vormietrecht für weitere 350 Quadratmeter eingeräumt. Mit der Ausübung dieses Vormietrechts wäre die Immobilie wieder vollständig vermietet.



Markus Drews, Vorstand der ESPG AG: "Mit dem Helmsauer Verbund zieht ein etablierter und zukunftsorientierter Mieter in den Science Park POWERHUB ein. Der Abschluss bestätigt den erfolgreichen Ausbau des Standorts zu einem modernen, flexibel nutzbaren Büro- und Arbeitsumfeld. Helmsauer ergänzt den Mietermix in Minden um ein international tätiges Unternehmen mit hoher Branchenexpertise und langfristiger Perspektive."



Der Science Park POWERHUB in Minden bietet moderne und flexibel nutzbare Büroflächen in einem professionellen Umfeld. Mit der aktuellen Vermietung setzt die ESPG die erfolgreiche Weiterentwicklung des Areals zu einem Multi-Tenant-Standort konsequent fort und stärkt damit die nachhaltige Nutzung und langfristige Positionierung des Science Parks.



Der Helmsauer Verbund ist eine erfolgreiche, inhabergeführte Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Nürnberg. Die Familie ist bereits seit 1963 im Versicherungsbereich tätig. Mit der Spezialisierung auf das Gesundheitswesen, der Bauwirtschaft sowie der Industrie bietet der Helmsauer Verbund maßgeschneiderte Lösungen als Versicherungsmakler an. Mit seinen rund 100 Mitarbeitern deutschlandweit gehört der Verbund zu den größten inhabergeführten Maklerhäusern in Deutschland - zukünftig auch in Minden.



Bastian Helmsauer und Steffen Helmsauer, Gesellschafter-Geschäftsführer des Helmsauer Verbunds: "Die Entscheidung für den Science Park POWERHUB in Minden ist Teil unserer langfristig und nachhaltig ausgerichteten Wachstumsstrategie. Der Standort bietet uns ein Arbeitsumfeld auf hohem Qualitätsniveau und zugleich die Flexibilität, die wir für unsere dynamische Weiterentwicklung benötigen. Besonders überzeugt haben uns die individuell gestaltbaren Flächen sowie die Möglichkeit, über das vereinbarte Vormietrecht zeitnah weiter zu expandieren."





Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen





Pressekontakt

Jan Hutterer

T +49 40 60 91 86 83

M +49 172 3462831

espg@kirchhoff.de



