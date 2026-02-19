FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach dem starken Vortag zeichnen sich im Dax am Donnerstag kleine Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,2 Prozent tiefer auf 25.229 Punkte. Mit in der Spitze 25.315 Punkten hatte der Dax tags zuvor wieder einen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit ließ er zugleich die Tür für die Rückkehr an sein Rekordhoch bei gut 25.507 Punkten offen, das ebenfalls aus diesem Jahr stammt. Erst unter der Marke von 25.000 Punkten würde sich diese Tür zunächst wieder schließen. Die wichtigsten US-Indizes zeigten sich am Mittwoch erholt. Ihr Niveau zum europäischen Handelsende konnten sie aber nicht ganz halten. Dies lag vor allem daran, dass die US-Notenbank im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken betonte, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können

USA: - GEWINNE - Die US-Notenbank Fed hat die Kauflaune an den US-Aktienmärkten am Mittwoch etwas gedämpft. Sie betonte im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können. Daraufhin gaben die Kurse einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Für den Leitindex Dow Jones Industrial blieb zur Schlussglocke ein Plus von 0,26 Prozent übrig. Mit 49.662,66 Punkten blieb der Dow unter der Marke von 50.000 Zählern, unter die er zuletzt gerutscht war. Andere große Indizes schlugen sich zwar besser als der Dow, auch sie gaben aber ihre Gewinne teilweise wieder ab. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,80 Prozent. Er hatte zuletzt stärker nachgegeben als der Dow und der marktbreite S&P 500 . Letzterer legte zur Wochenmitte um 0,56 Prozent zu.

ASIEN: - GEWINNE - Der japanische Aktienmarkt hat am Donnerstag zugelegt. Der Leitindex Nikkei 225 kletterte kurz vor dem Handelsende um 0,7 Prozent nach oben. Aus den USA kam nur gedämpfter Rückenwind. Denn die US-Notenbank Fed betonte im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können. In China ruht der Handel wegen des chinesischen Neujahrsfestes unterdessen weiterhin.



DAX 25.278,21 1,12%

XDAX 25.240,57 0,83%

EuroSTOXX 50 6.103,37 1,35%

Stoxx50 5.243,87 1,24%



DJIA 49.662,66 0,26%

S&P 500 6.881,31 0,56%

NASDAQ 100 24.898,87 0,80%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 129,16 -0,09%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1793 0,08%

USD/Yen 155,25 0,28%

Euro/Yen 183,09 0,36%°



BITCOIN:





Bitcoin 66.939 0,77%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 70,45 0,10 USD WTI 65,33 0,14 USD°

/jha/

