Dieser Technologiekonzern war mal unangefochtener Weltmarktführer - bis Apple kam und den Markt neu definierte. Für Aktionäre folgten 18 bittere Jahre. Doch jetzt hat sich sogar Nvidia beteiligt. Nokia - das war einmal die Ikone der Mobilfunkbranche: Nahezu unzerstörbare Handys, deren Akku bis zu zwei Wochen hielt, und dazu die Technik für die Mobilfunknetze der Netzbetreiber, die darüber anfangs nur Sprache und dann immer mehr Daten versandten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE