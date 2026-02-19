© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Jeff GritchenCarvana hat Umsatz und Absatz deutlich gesteigert. Sinkende Margen und ein enttäuschendes EBITDA lassen die Aktie jedoch zweistellig einbrechen.Carvana hat im vierten Quartal zwar mehr Autos verkauft als erwartet, doch steigende Kosten und schwächere Margen sorgten für einen Kurseinbruch von zeitweise über 20 Prozent. Der Online-Gebrauchtwagenhändler steigerte den Umsatz um 58 Prozent auf einen Rekordwert von 5,60 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von rund 5,3 Milliarden US-Dollar. Im Einzelhandel verkaufte Carvana 163.533 Fahrzeuge, ein Plus von 43 Prozent und rund 5.000 Einheiten mehr als prognostiziert. Auch der Großhandelsumsatz legte mit einem Anstieg von …Den vollständigen Artikel lesen
