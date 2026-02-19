Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat 2025 nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen den Konzernumsatz um 9,9% auf 1.756 Mio. € gesteigert. Das Konzern-EBIT legte sogar um 19,5% auf 161 Mio. € zu. Parallel stieg der Containerumschlag konzernweit um 5,4% auf 6.295 Tsd. TEU, das Intermodal-Transportvolumen um 10,9% auf 1.982 Tsd. TEU. HHLA-CEO Jeroen Eijsink betont zwar das "solide Wachstum" in einem schwierigen Marktumfeld, stellt aber auch klar: Prozessoptimierung bleibt Pflicht, um die Leistungsfähigkeit weiter zu erhöhen. Der Haken: Gewinn bricht ein - und die A-Aktie bekommt keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin