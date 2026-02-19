M-Cube und SOLUM (KOSPI: 248070) haben eine strategische Partnerschaft vereinbart und ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um integrierte Digital-Signage-, E-Paper- und ESL-Lösungen für Einzelhandelskunden in ganz Europa bereitzustellen. Die Kooperation soll die In-Store-Kommunikation vereinfachen und Handelsunternehmen eine einheitliche Plattform für digitale Touchpoints ermöglichen.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Integration des Content-Management-Systems DXP One von M-Cube mit dem Aims CMS von SOLUM. Durch diese Verbindung können Händler künftig Kampagneninhalte, Preisinformationen und digitale Kommunikationsbausteine zentral aus einem einzigen System steuern. Damit wird eine konsistente Ausspielung über Digital Signage und E-Paper-Touchpoints hinweg ermöglicht eine wichtige Grundlage für moderne, skalierbare Retail-Media-Umgebungen im Store.

SOLUM bringt in die Partnerschaft sein komplettes Hardware- und Software-Portfolio ein von Electronic Shelf Labels (ESL) über Large-Format E-Paper bis hin zu Digital Signage. Ergänzt wird dies durch cloudbasierte Software-Module für Remote-Management sowie leistungsfähige Funktionen der ESL-Plattform. Dadurch können Händler unterschiedliche digitale Touchpoints innerhalb eines einheitlichen technischen Rahmens implementieren und effizient betreiben.

M-Cube wiederum übernimmt die Bereiche Content- und CMS-Services, Lösungsdesign, Installation, IT/AV-Integration und laufende Managed Services. Damit entsteht eine schlüsselfertige Komplettlösung, die sowohl Komplexität reduziert als auch eine zuverlässige Ausspielung in unterschiedlichen Filialumgebungen sicherstellt.

Zum Start richtet sich die Zusammenarbeit auf Einzelhandelskunden in Europa. Erste Pilotinstallationen der integrierten Lösung sind für das erste Quartal 2026 geplant; je nach Ergebnissen soll ein breiterer Rollout ab dem zweiten Quartal folgen.

Gianluca Pasquali, CEO von M-Cube, erklärt:

"Diese Partnerschaft unterstützt unsere Vision, Handelsumgebungen durch vernetzte digitale Erlebnisse weiterzuentwickeln. Durch die Integration von Digital Signage und ESL in einer gemeinsamen Plattform ermöglichen wir Händlern effizientere Abläufe und ein stimmigeres Kundenerlebnis im Store."

Harri Ekholm, Head of Pan-European Signage Sales bei SOLUM, ergänzt:

"Unser Ziel ist es, Händlern eine konsistente und skalierbare In-Store-Kommunikation zu ermöglichen. Durch die Kooperation mit M-Cube schaffen wir eine integrierte Lösung, die Preisgestaltung, Content und digitale Touchpoints in einem einheitlichen System zusammenführt und sich flexibel an Marktanforderungen und die wachsende Bedeutung von Retail Media anpassen lässt."

SOLUM präsentiert seine Digital-Signage-, ESL- und weiteren Retail-Lösungen auf der EuroShop vom 22. bis 26. Februar in Halle 6, Stand C58.

Über M-Cube

M-Cube ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen In-Store-Engagement-Lösungen und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum von In-Store-Radio über Digital Signage bis hin zu interaktiven Lösungen und mobilen Anwendungen. M-Cube entwickelt innovative digitale Lösungen, um Servicequalität, Kundenbindung, Engagement und Kommunikation im Einzelhandel zu verbessern.

Das 2001 gegründete Unternehmen gestaltet personalisierte Kundenerlebnisse und überträgt die Vorteile der Online-Welt in stationäre Handelsumgebungen.

Mit einer globalen Präsenz in Italien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Spanien, China und Hongkong betreut M-Cube weltweit mehr als 45.000 Installationen für über 400 Marken aus unterschiedlichen Branchen, darunter Mode Luxus, Einzelhandel, Finanz- und Versicherungswesen, Quick-Service-Restaurants (QSR), Lebensmitteleinzelhandel und Automobilindustrie. Zu den Kunden zählen Branchenführer wie Dolce Gabbana, Bally, United Colors of Benetton und EE.

www.mcubedigital.com

Über SOLUM

SOLUM wurde 2015 als Spin-off von Samsung Electro-Mechanics gegründet und ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der KOSPI-Börse gelistet ist. Das Unternehmen hat sich als führender Anbieter von Stromversorgungslösungen, Displaytechnologien und elektronischen Regaletiketten (ESL) etabliert und treibt Innovationen im globalen Einzelhandel voran.

Mit einem starken Fokus auf kundenorientierte Innovation und die nachhaltige Transformation des Handels entwickelt SOLUM kontinuierlich hochwertige Lösungen, die Einzelhändler dabei unterstützen, in einer zunehmend digitalisierten Welt effizienter zu agieren.

www.solum-group.com

