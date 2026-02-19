Ein Roboterhund aus China sorgt in Neu-Delhi für Spott und Kritik - warum die indische Uni plötzlich ihren Stand räumen musste. Beim prestigeträchtigen KI-Gipfel in Neu-Delhi hat die Ausstellung eines angeblich in Indien entwickelten Roboterhundes für einen Eklat gesorgt. Der Roboter namens Orion entpuppte sich als eine im Handel erhältliche Maschine eines chinesischen Herstellers. Die indische Universität, die sie im Rahmen des Gipfels zur Künstlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n