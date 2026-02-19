Hamburg (ots) -Mit PV Insider ist ein neues Online-Magazin gestartet, das sich auf Balkonkraftwerke, Solaranlagen und praktische Verbraucherinformationen rund um Solarenergie konzentriert. Unter pvinsider.de veröffentlicht die Redaktion Tests, Ratgeber und News - verständlich aufbereitet und mit dem Anspruch, technische Fragen und gesetzliche Regelungen für den Alltag einzuordnen.PV Insider richtet sich an alle, die Solar am Balkon, im Garten oder auf dem Dach planen, vergleichen oder optimieren möchten. Neben aktuellen Entwicklungen aus dem Markt stehen vor allem nutzwertige Inhalte im Fokus: von Montage und Sicherheit über Ertrag und Ausrichtung bis hin zu Speicher-Fragen, typischen Fehlern und praktischen Checklisten.Praxisnahe Tests mit Fokus auf Alltag und TransparenzEin Schwerpunkt liegt auf nachvollziehbaren Produkttests. Die Bewertungen orientieren sich an der realen Nutzer-Journey - inklusive Bestellprozess, Lieferung, Aufbau, Inbetriebnahme und Praxiseindruck. So sollen Stärken und Schwächen von Produkten transparent werden - jenseits reiner Datenblattvergleiche."Mit pvinsider.de geben wir unserer redaktionellen Expertise im Bereich New Energy eine Heimat und bauen gleichzeitig unsere Vertical-Strategie der ROCKS Media GmbH aus. Wir glauben fest daran, dass das Thema Solar in den nächsten Jahren weiter organisch wachsen wird und wir mit unserem Portal durch Mehrwert-Inhalte unmittelbar zur Energiewende beitragen können", sagt Geschäftsführer Sebastian Griesbach.Über PV InsiderDas Portal pvinsider.de ist ein unabhängiges Online-Magazin rund um Balkonkraftwerke und Solaranlagen. Leserinnen und Leser finden hier XXL-Praxistests beliebter Marken, Vergleiche und Übersichten (z. B. zu Balkonkraftwerken), aktuelle Einordnungen zu Förderungen, Einspeisevergütung und Branchen-News - sowie praxisnahe Ratgeber von der Planung bis zur Optimierung der eigenen (Mini-)PV-Anlage. Auch Solar-Deals und Preis-Leistungs-Tipps werden regelmäßig aufgegriffen - alles gebündelt an einem Ort.Pressekontakt:ROCKS Media GmbHGroße Elbstraße 68, 22767 HamburgTel.: +49 (0) 40 22898270E-Mail: info@c4.rocksOriginal-Content von: rocks media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182037/6219640