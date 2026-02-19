Die Zahlensaison ist noch nicht ganz vorüber, mehrere Unternehmen aus der zweiten Reihe haben ihre Bücher noch nicht geöffnet. Kommende Woche, am 25. Februar, ist es auch bei Nu Holdings soweit, die Brasilianer wollen einen Einblick in ihren Geschäftsverlauf geben. Die Aktie könnte einen positiven Impuls derzeit gut gebrauchen.Die Erlöse im vergangenen Jahr dürften laut Analystenkonsens kräftig zugelegt haben: Statt 11,5 Milliarden Dollar 2024 werden nun 15,6 Milliarden Dollar erwartet. Die Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
