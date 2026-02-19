Shufti VideoIdent in der DACH-Region: Reduzierung von Abbrüchen und Wartezeiten durch kundenfreundliche Verifizierung.

Shufti, ein globaler Anbieter von Identitätsverifizierungs- und Compliance-Technologien, gab die Ausweitung seiner VideoIdent-Lösung auf Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH-Region) bekannt. Die Initiative adressiert operative Belastungspunkte, mit denen Banken, Zahlungsdienstleister und FinTechs im VideoIdent-Verfahren zunehmend konfrontiert sind darunter verlängerte Wartezeiten in Warteschlangen, begrenzte Sprachverfügbarkeit, starre Interaktionen mit VideoIdent-Agenten sowie vermeidbare Sitzungsabbrüche infolge technischer Unterbrechungen.

In den DACH-Märkten erfolgt die video-basierte Identifizierung innerhalb klar definierter aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen, darunter das BaFin-Rundschreiben 03/2017 (GW) in Deutschland, das FINMA-Rundschreiben 2016/7 zur Video- und Online-Identifizierung in der Schweiz sowie das österreichische Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG). Während die regulatorischen Standards etabliert sind, verweisen Compliance-Teams zunehmend auf die operative Umsetzungsebene als kritischen Belastungspunkt.

Finanzinstitute berichten, dass Antragsteller bei verlängerten Warteschlangen den Verifizierungsprozess abbrechen, bevor sie einen VideoIdent-Agenten erreichen. Eine begrenzte Sprachabdeckung kann zu Missverständnissen bei der Einholung von Einwilligungen, bei der Dokumentenprüfung oder bei Identitätsfragen führen, was Wiederholungsversuche und Eskalationen zur Folge haben kann.

Zudem wird betont, dass die Qualität der Interaktion maßgeblich ist: Übermäßig stark standardisierte oder inkonsistente Gesprächsführung kann das Vertrauen beeinträchtigen und die Anzahl wiederholter Verifizierungsversuche erhöhen. Kommt es zu technischen Unterbrechungen, verlangen einige bestehende Prozesse einen vollständigen Neustart, was zu vermeidbaren Abbrüchen und zusätzlichem operativem Aufwand führt.

Shufti VideoIdent wurde entwickelt, um diese Belastungspunkte durch eine disziplinierte, human-gestützte Verifizierung zu adressieren, unterstützt durch hauseigene Technologie. Jede Sitzung wird von einem realen, gut geschulten Verifizierungsspezialisten in einer direkten Interaktion von Angesicht zu Angesicht durchgeführt, ergänzt durch Betrugserkennungssignale, die die Entscheidungsqualität stärken, ohne für legitime Kunden unnötige zusätzliche Schritte einzuführen.

Zu den zentralen Funktionen gehören:

Reduzierte Wartezeiten, auch in Spitzenzeiten, unterstützt durch kapazitätsbalancierte Zuweisung von Sitzungen

Mehrsprachige Verifizierungsspezialisten mit regionaler und lokaler Sprachabdeckung

Nutzerfreundliche Interaktionsstandards mit klarer und respektvoller Kommunikation bei gleichzeitiger Verfahrensdisziplin

Mechanismen zur Sitzungsfortführung, die Neustarts minimieren und technische Unterbrechungen abfedern

Kontinuierliche Verfügbarkeit, sodass Kundinnen und Kunden die Verifizierung zu einem für sie passenden Zeitpunkt abschließen können

Konfigurierbare Verifizierungs workflows, anpassbar an Produkt-, Markt- und Compliance-Anforderungen

Inklusives Verifizierungs design, geeignet für Personen mit unterschiedlicher digitaler Erfahrung oder besonderen Zugänglichkeitsanforderungen

Regulatorisch ausgerichtete Prozesse zur Unterstützung aufsichtsrechtlicher Erwartungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

"VideoIdent muss unter realen Bedingungen funktionieren von plötzlichen Volumenspitzen und grenzüberschreitender Nachfrage bis hin zu technischer Variabilität", sagte Shahid Hanif, CEO von Shufti. "Stabilität entsteht durch disziplinierte Umsetzung: keine Warteschlangen, klarere Kommunikation und konsistente Sitzungsführung. Diese operative Lücke wollen wir schließen."

Für Institute mit Geschäftstätigkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet VideoIdent einen mehrsprachigen, konfigurierbaren, human-gestützten und governance-konformen Rahmen, der skalierbares Onboarding bei gleichzeitiger Wahrung der Verfahrensintegrität und des Kundenvertrauens unterstützt.

Testen Sie das unterbrechungsfreie Shufti VideoIdent hier: https://shuftipro.com/videoident/

Über Shufti

Shufti bietet Lösungen zur Identitätsverifizierung und Compliance, darunter Dokumenten- und biometrische Verifizierung, Betrugspräventionsmechanismen sowie human-gestütztes VideoIdent für reguliertes Onboarding weltweit.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260218654757/de/

Contacts:

Media Person:

Neliswa Mncube

partnership@shuftipro.com