Wie die Bundesstatistiker heute morgen bekanntgaben, legte der Vorrat an Orders im Dezember um 1,2 % gegenüber dem Vormonat und um 7 % im Vergleich zum Dezember 2024 zu. Dies in erster Linie dank eines Zuwachses im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge) um 4,5 % gegenüber dem November. Positiv zudem die Entwicklung bei den Herstellern von Metallerzeugnissen (5,4 %). Die Reichweite der Aufträge lag bei 8,2 Monaten im Durchschnitt (nach 8 Monaten im November). Dabei stachen vor allem die Produzenten von Investitionsgütern hervor, deren Orders noch 11,2 Monate vorhalten.
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2026 Bernecker Börsenbriefe