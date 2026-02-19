Fürth (ots) -Bei NORMA geht's Schlag auf Schlag und für die Kundinnen und Kunden wird's günstiger und günstiger. Der fränkische Lebensmittel-Discounter senkt konsequent die Preise und legt gleich noch einmal nach: Ab sofort werden fünf weitere Produkte aus dem Wurstsortiment dauerhaft im Preis gesenkt. Allen voran die Bergsalami von ST. ALPINE in der 300-Gramm-Packung, die es jetzt bis zu 11 Prozent günstiger gibt.Mit der zehnten Preissenkung in den ersten sieben Wochen des Jahres legt NORMA im Markt deutlich vor: Rund 80 Produkte wurden bereits dauerhaft reduziert und dabei alle Einkaufsvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):TANNENHOF Schwarzwälder Schinken 375 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,79 EURST. ALPINE Kaminwurzerl 150 gBislang: 2,19 EURJetzt: 1,99 EURST. ALPINE Bergsalami 300 gBislang: 3,39 EURJetzt: 2,99 EURGUT BARTENHOF Minisalamis luftgetrocknet 100 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,89 EURGUT BARTENHOF Mini-Cabanossi mild / Käse 250 gBislang: 2,89 EURJetzt: 2,79 EURGUT BARTENHOF Edelsalami 650 gBislang: 5,99 EURJetzt: 5,79 EURAdler Landjäger 160 gBislang: 2,15 EURJetzt: 2,05 EURMarke der Bauern Mettenden 300gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,69 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6219675