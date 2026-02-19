Fürth (ots) -
Bei NORMA geht's Schlag auf Schlag und für die Kundinnen und Kunden wird's günstiger und günstiger. Der fränkische Lebensmittel-Discounter senkt konsequent die Preise und legt gleich noch einmal nach: Ab sofort werden fünf weitere Produkte aus dem Wurstsortiment dauerhaft im Preis gesenkt. Allen voran die Bergsalami von ST. ALPINE in der 300-Gramm-Packung, die es jetzt bis zu 11 Prozent günstiger gibt.
Mit der zehnten Preissenkung in den ersten sieben Wochen des Jahres legt NORMA im Markt deutlich vor: Rund 80 Produkte wurden bereits dauerhaft reduziert und dabei alle Einkaufsvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
TANNENHOF Schwarzwälder Schinken 375 g
Bislang: 4,99 EUR
Jetzt: 4,79 EUR
ST. ALPINE Kaminwurzerl 150 g
Bislang: 2,19 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
ST. ALPINE Bergsalami 300 g
Bislang: 3,39 EUR
Jetzt: 2,99 EUR
GUT BARTENHOF Minisalamis luftgetrocknet 100 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,89 EUR
GUT BARTENHOF Mini-Cabanossi mild / Käse 250 g
Bislang: 2,89 EUR
Jetzt: 2,79 EUR
GUT BARTENHOF Edelsalami 650 g
Bislang: 5,99 EUR
Jetzt: 5,79 EUR
Adler Landjäger 160 g
Bislang: 2,15 EUR
Jetzt: 2,05 EUR
Marke der Bauern Mettenden 300g
Bislang: 2,79 EUR
Jetzt: 2,69 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6219675
