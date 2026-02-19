Puerto Plata (ots) -Am 19.Februar, an Falcos Geburtstag, um 23:30 Uhr (18:30 Ortszeit) wird das Falco Memorial am Unfallort, nahe von Puerto Plata, in der Dominikanischen Republik eröffnet.Am Memorial wurde noch die ganze Nacht gearbeitet und auf Hochglanz poliert. Samt aller Dekoration, wird es knapp vor dem Start der Feierlichkeiten fertig sein.Schon vor einigen Wochen haben die Behörden eine Besichtigung der Location vorgenommen, da das Memorial direkt an der einzigen Nordroute nach Puerto Plata liegt und diese Straße daher nicht gesperrt werden kann.Das Interesse am Memorial Opening Event ist weltweit sehr groß.Es ist mit einem Massenansturm von Fans und Gästen zu rechnen, der wiederum Verkehrsbehinderungen zur Folge haben wird.Derzeit haben schon mehr als 500 Fans und Gäste aus der Dominikanischen Republik ihr Kommen angekündigt.An Ehrgästen werden u.a. der Bürgermeister von Puerto Plata, Héctor Almonte mit seinem Kulturstadtrat, Botschafterin Gabriele Meon-Tschürtz aus Kuba, der österreichische Konsul Ewald Engert, Falco-Intimus Helmut Mauerbauer, Falco-Resortchef Markus Wischenbart, sowie viele Freunde und Zeitzeugen aus der Domikanischen Republik, kommen.Zwei ganz spezielle Zeitzeugen, nämlich Mitarbeiter des Tankstellencafés, bei denen Falco vor seinem Unfall noch Getränke eingekauft hat, werden im Rahmen der Feierlichkeit ihre Eindrücke über den Hergang des Unfalls schildern.Nach Videoerinnerungen an Falco, mit Bildern von seinem 40.Geburtstag, einer Opening Speech von Ronald Seunig, dem Vorsitzenden der Falco Privatstiftung, wird das Memorial feierlich eröffnet.Die Mitglieder der Falco Band, die Videografen Rudi Dolezal, Hannes Rossacher und Starfotograf Rainer Hosch, werden Grußbotschaften an die Gäste senden und die Falco Privatstiftung wird ihre beiden Aushängeschilder, die Falco Villa in Gars am Kamp und Österreichs größtes Talentförderprogramm "Falco goes school", präsentieren.Mit CARMEN, einem Toptalent aus dem Falceas Projekt, die den offiziellen Geburtstagssong "Happy Birthday, Falco" und Falco Songs gemeinsam mit einer Samba Dance Formation aus Puerto Plata präsentieren wird, startet dann die Geburtstagsparty zur Feier des Tages.Für alle Fans und Interessierte, die nicht an der Feierlichkeit teilnehmen können, überträgt die Falco Privatstiftung den 90 Minuten - Opening Event live um 23:30 Uhr auf YouTube.YouTube-Streaming-Link: https://www.youtube.com/watch?v=SzodakksSMoPressekontakt:Falco PrivatstiftungWolfgang KosmataTelefon: 0043 660 2680000E-Mail: kosmata@falco.atWebsite: https://www.falco.atOriginal-Content von: Falco Privatstiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126082/6219694