"Bessere Welt Info" bietet Wählern viel mehr Informationen als der Wahl-O-Mat!
Am 8. und 22. März sind Landtagswahlen und viele Bürger fragen sich: Wen soll ich wählen? Welche Partei vertritt meine Interessen am besten?
Bessere Welt Info bietet eine unabhängige Online-Ressource für unentschlossene Wähler. Dieses nützliche Online-Tool liefert den Bürgern eine umfassende Orientierungshilfe.
Egal, ob man Wahl-Infos, Medien hierzu, Partei-Infos, Wahl-Tools, Wahl-Themen, Kandidaten-Videos & TV-Debatten, Artikel zur Wahl oder Ergebnisse & Analysen nach der Wahl sucht:
Hier finden Sie einen guten Überblick und mit mehr als 350 Links alle wichtigen Informationen zur Landespolitik und den Landtagswahlen:
->
https://besserewelt.info/BW
->
https://besserewelt.info/RLP
"Bessere Welt Info", eine zentrale Informationsquelle für die Zivilgesellschaft, ist eine Online-Enzyklopädie für eine bessere Welt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Demokratieförderung durch Infos rund um Wahlen.
