FRANKFURT (dpa-AFX) - Seinem starken Vortag mit einem Befreiungsschlag über der Marke von 25.000 Punkten hat der Dax am Donnerstag zum Start etwas Tribut gezollt. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Minuten auf Xetra 0,27 Prozent auf 25.210 Punkte. Mit in der Spitze 25.315 Punkten hatte der Dax tags zuvor wieder einen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit war er zugleich näher an sein Rekordhoch bei gut 25.507 Punkten herangerückt, das ebenfalls aus diesem Jahr stammt.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gab am Donnerstag um 0,08 Prozent auf 31.716 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,3 Prozent.

Die wichtigsten US-Indizes hatten sich am Mittwoch erholt. Ihr Niveau zum europäischen Handelsende konnten sie aber nicht ganz halten. Dies lag vor allem daran, dass die US-Notenbank im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken betonte, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können. Zuletzt hatte sich die Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed bereits nach hinten verschoben./ajx/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145