Heute Abend wird in Berlin der Deutsche Service-Preis 2026 verliehen. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen Unternehmen aus, die im zurückliegenden Jahr mit hoher Servicequalität überzeugt haben. Die Jahresauswertung zeigt dabei deutliche Unterschiede im Markt: Das Spektrum reicht von sehr hoher, auszeichnungswürdiger Kundenorientierung bis hin zu klaren Defiziten im Service (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).
Grundlage des renommierten Awards ist eine umfassende Auswertung von Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Beiträgen. Berücksichtigt wurden sowohl etablierte Unternehmen als auch junge Anbieter und Start-ups. Branchenübergreifend und unabhängig von der Unternehmensgröße stehen die aktuellen Preisträger für ausgezeichnete Servicequalität.
Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Guter Kundenservice zeigt sich vor allem im direkten Kontakt. Unsere Analysen machen deutlich, dass viele Unternehmen hier stark performen, etwa in puncto Beratungsqualität, guter Kommunikation und Erreichbarkeit. Servicequalität entsteht dort, wo Prozesse, Verlässlichkeit und Kommunikation ineinandergreifen."
Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Service spielt für viele Verbraucherinnen und Verbraucher eine große Rolle bei der Entscheidung für einen Anbieter. Der Deutsche Service-Preis hilft dabei, Leistungen einzuordnen und vergleichbar zu machen."
In zahlreichen Studien, Kundenbefragungen und über ein Social-Media-Monitoring mit Brandwatch Analytics wurden 2.940 Unternehmen untersucht. Die Basis des Awards bildeten 2.337 verdeckte Testkontakte, 270.058 Kundenstimmen sowie 86.635 Social-Media-Beiträge. Im Zentrum der Untersuchung standen dabei die Vor-Ort-Beratung, der Online-Service, der Service am Telefon und per E-Mail sowie Kundenaussagen zum Service der Anbieter. Ausgezeichnet werden die jeweils besten Unternehmen in 97 Kategorien, unter anderem in den Bereichen Mobilität, Gesundheit, Energie, Haus & Wohnung, Bildung, Sport & Freizeit sowie Versicherungen.
PREISTRÄGER "DEUTSCHER SERVICEPREIS 2026"
(Kategorien und Preisträger in alphabetischer Reihenfolge)
Alkoholische Getränke
Kundenurteil: Bierlinie; Vino Weinhandel; Vinos.de
Apotheken & Sanitätshäuser
Kundenurteil: Careshop; Linda Apotheken; OTB
Bäckerei-Ketten
Service vor Ort: Malzers Backstube
Bad & Küche
Kundenurteil: Baddepot.de; Poggenpohl; Richter + Frenzel
Bauen & Ausbauen
Kundenurteil: Hellweg; Wamsler; Werkzeugstore24
Beauty
Kundenurteil: Asambeauty.com; Babyliss; Rex-Kara
Berufliche Orientierung
Kundenurteil: Ausbildungsmarkt.de; Karrieretag.org; Malt
Berufs- und Betriebsbedarf
Kundenurteil: Büromöbel Experte; Como (Modische-Berufsbekleidung.de); Schäfer Shop
Betriebliche Gesundheit & Prävention
Kundenurteil: BG prevent.; ias Gruppe; Urban Sports Club
Bettwaren
Kundenurteil: Befa Limburg Bettwarenfabrik; Mysheepi; Swiss Sense
Bildung
Beratung vor Ort: Schülerhilfe
Bildungseinrichtungen
Kundenurteil: Management Circle; mdh Mediadesign Hochschule für Design und Informatik; SRH Fernhochschule
Camping
Kundenurteil: Camping Wagner; Campingplatz.de; Outaway
Computer & Zubehör
Kundenurteil: Brother; Druckerpatronen24.de; Samsung
Digital Banking
Start-ups: Finom; Tomorrow; Vivid
Digitale Gesundheitsanbieter
Kundenurteil: Barmer Arzt- und Kliniksuche; Curevision; Dr. Gumpert
E-Bikes
Kundenurteil: Cleverbikes; E-Bike-only.de; Riese & Müller
Edelmetalle
Kundenurteil: Degussa-Goldhandel.de; Kettner-Edelmetalle.de; Norddeutsche Edelmetall Scheideanstalt
E-Learning & Online-Kurse
Kundenurteil: Haufe Akademie; Mydigi.Academy; Sirius Music Communications
Elektronik
Kundenurteil: Expert, Foto Koch, Samsung
Energie
Kundenurteil: Gasag; Stadtwerke Stuttgart; SWM Stadtwerke München
Energie & Klima
Start-ups: 1Komma5; Enpal
Energie-Dienstleister
Kundenurteil: EnergieAudit Plus; Hausfrage.de; Switchup.de
Fahrrad
Kundenurteil: Bikebox; Mein-Dienstrad.de; Specialized
Fahrrad-Zubehör
Kundenurteil: Abus; Bobshop.com; Hauck
Fahrzeugportale
Kundenurteil: Autoscout24; Meinauto.de; Mietwagen-Check.de
Fahrzeugservice
Kundenurteil: B+B Parkhaus; Euromaster; Mr. Wash
Fahrzeugteile & Zubehör
Kundenurteil: Böckmann; Continental; Reifen.com
Fashion
Kundenurteil: Bonprix; Breuninger; Limberry.de
Finanzen - Anbieter
Servicetests: Comdirect; Lexware Office; Philoro Edelmetalle
Finanzinstitute - Regional
Kundenurteil: Sparda-Bank Baden-Württemberg; Sparda-Bank Hamburg; Stadtsparkasse München
Finanzinstitute - Überregional
Kundenurteil: EthikBank; Quirin Privatbank; Volkswagen Bank
Fintech & Investment
Start-ups: Moonfare; Moss; Timeless
Frauengesundheit
Kundenurteil: AOK Schwanger - Gesund Leben; Mamaworkout; Ooia
Freizeit - Dienstleister
Kundenurteil: Cewe Geschäftsdruck; Lotto.de; MyPostcard
Freizeit & Wohnen
Start-ups: Burnhard; Decorami; Miss Pompadour
Führerschein
Kundenurteil: Click Click Drive; Fahrschulen Schuster; SBF-Fragen
Garten & Außenanlagen
Kundenurteil: EHL; Hansen Gartentechnik; Poolsana
Gastronomie
Kundenurteil: Burgermeister; Domino's Pizza; Opentable
Geldanlage & Investment
Kundenurteil: Bitpanda; JPMorgan Asset Management; Unitplus
Geschenke
Kundenurteil: Cewe.de; FloraPrima; Vereinsbedarf Deitert
Gesundheit
Beratung vor Ort: Augustinum; Gerland Hörgeräte; Kind
Gesundheitseinrichtungen
Kundenurteil: Geers; Rehakliniken ZAR; Zahnmedizinisches Zentrum Paderborn - ZMZ
Gesundheitsprodukte
Kundenurteil: Audifon; Paul Hartmann; Wöhlk
Getränke
Kundenurteil: Frogcoffee; Teegschwendner.de; Waterlogic
Haus & Wohnung
Beratung vor Ort: Acorn Treppenlifte; Knutzen Wohnen; My Storage (Safestore)
Servicetests: DEGIV; Stadtwerke Flensburg; Verkaufen aber bleiben
Haushalt & Wohnen
Kundenurteil: Maideasy; Mediashop.tv; Persil Service
Haushalt
Start-ups: Everdrop; Share; Wildplastic
Haushaltsgeräte
Kundenurteil: Bosch; Miele; Samsung
Haustechnik & Smart Home
Kundenurteil: Easierlife; Heima24; Sicher24
Haustierbedarf
Kundenurteil: Alsa-Hundewelt.de; Betreut.de; Tierdirekt
Hobby
Kundenurteil: Grube; VBS-Hobby.com; W6 Wertarbeit
IT & Datensicherheit
Kundenurteil: All-inkl.com; Norton; pCloud
Job & Arbeitshilfen
Kundenurteil: 360Learning; Design Offices; Heydata
Kinderausstattung
Kundenurteil: Manduca; Maxi-Cosi; Paidi
Klinik- und Praxisbedarf
Kundenurteil: Drägerwerk; Medplus24.de; Physiofit24
Kochen
Kundenurteil: Ankerkraut; Bofrost.de
Krankenversicherer
Kundenurteil: Allianz; Betriebskrankenkasse firmus; Techniker Krankenkasse
Kredit & Finanzierung
Kundenurteil: Debeka Bausparkasse; Sparda-Bank West
Kultur & Freizeit
Kundenurteil: Eventim; Hugendubel; Presseplus
Küchengeräte
Kundenurteil: Jura; Kenwood; Philips
Leasing & Automiete
Kundenurteil: Checkcars24; Mivodo; Mobile.de
Lebensmittelhändler
Kundenurteil: Der-Ludwig.de; Picnic; Rewe
Logistik
Start-ups: Fernride; Forto (ehem. FreightHub); Wingcopter
Möbel & Einrichtung
Kundenurteil: Höffner; Segmüller; Swiss Sense
Mobilität
Service vor Ort: Premio
Start-ups: Dance; Miles Mobility; Moia
Mobilität & Reisen
Servicetests: Gebeco; Mobil in Deutschland
Nahrungsergänzung
Kundenurteil: Medicom; Powerbar; Sunday Natural
Pflegeunterstützung
Kundenurteil: B. Braun; Deutsches Seniorenportal; Mühle Pflegebetten
Rauchwaren
Kundenurteil: Besserdampfen.de; Intaste.de; Tabak Brucker
Reisen
Start-ups: Blookery; Socialbnb; Tourlane
Reise-Services
Kundenurteil: Flugrecht.de; Holiday Extras; Parkplatz.de
Reiseveranstalter
Kundenurteil: HX Hurtigruten Expeditions; Leitner Reisen; Schauinsland-Reisen
Reisevermittler
Kundenurteil: Check24; E-hoi.de; Travelcircus
Sach- & Spezialversicherungen
Kundenurteil: Adam Riese, CosmosDirekt; Württembergische
Schuhe
Kundenurteil: Deichmann; Tamaris; Zumnorde
Self-Care
Kundenurteil: Donnerberg; Medipharma Cosmetics; Naipo
Shopping & Handel
Kundenurteil: Amazon; Gelbe Seiten; Tchibo.de
Smart Home
Start-ups: Endel; Ostrom; Tink
Software / KI
Start-ups: Aleph Alpha; Celus; n8n
Sport
Kundenurteil: Die Tanzmaus; Tanzschule Kronenberger; Wodstore
Sport und Freizeit
Start-ups: Beat81; Hejhej; Straede
Sprache lernen
Kundenurteil: Berlitz; kmp Sprachservice
Taschen & Reisegepäck
Kundenurteil: Eastpak; Reisenthel; Taschenkaufhaus
Telekommunikation
Kundenurteil: Check24, Placetel; WinSIM
Umwelttechnologie
Start-ups: Everwave; OroraTech; Traceless Materials
Umzug
Kundenurteil: Heysafe; Immoscout24; Sorglos Umzüge & Entrümpelungen
Unterhaltungselektronik
Kundenurteil: Samsung; Sony; Teufel
Vergleichen & Sparen
Kundenurteil: Dealdoktor; Heizoel24; Vergleich.de
Vermittler Finanzen & Versicherungen
Kundenurteil: AVW Versicherungsmakler; Dr. Klein; Helmsauer Gruppe
Versicherer - Generalisten
Kundenurteil: Europa; Münchener Verein; WWK
Vorsorgeversicherung
Kundenurteil: Allianz; LVM Versicherung; R+V
Wände & Boden
Kundenurteil: Fliesenrabatte.de; Parkettrabatte.de; Tapetenstudio.de
Wohnmobile
Kundenurteil: ADAC Wohnmobil-Vermietung; Hymer; Vantopia
Yacht & Boot
Kundenurteil: ADAC Skipper-Portal; Yachtico
