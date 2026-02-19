Berlin (ots) -Heute Abend wird in Berlin der Deutsche Service-Preis 2026 verliehen. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen Unternehmen aus, die im zurückliegenden Jahr mit hoher Servicequalität überzeugt haben. Die Jahresauswertung zeigt dabei deutliche Unterschiede im Markt: Das Spektrum reicht von sehr hoher, auszeichnungswürdiger Kundenorientierung bis hin zu klaren Defiziten im Service (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).Grundlage des renommierten Awards ist eine umfassende Auswertung von Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Beiträgen. Berücksichtigt wurden sowohl etablierte Unternehmen als auch junge Anbieter und Start-ups. Branchenübergreifend und unabhängig von der Unternehmensgröße stehen die aktuellen Preisträger für ausgezeichnete Servicequalität.Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Guter Kundenservice zeigt sich vor allem im direkten Kontakt. Unsere Analysen machen deutlich, dass viele Unternehmen hier stark performen, etwa in puncto Beratungsqualität, guter Kommunikation und Erreichbarkeit. Servicequalität entsteht dort, wo Prozesse, Verlässlichkeit und Kommunikation ineinandergreifen."Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Service spielt für viele Verbraucherinnen und Verbraucher eine große Rolle bei der Entscheidung für einen Anbieter. Der Deutsche Service-Preis hilft dabei, Leistungen einzuordnen und vergleichbar zu machen."In zahlreichen Studien, Kundenbefragungen und über ein Social-Media-Monitoring mit Brandwatch Analytics wurden 2.940 Unternehmen untersucht. Die Basis des Awards bildeten 2.337 verdeckte Testkontakte, 270.058 Kundenstimmen sowie 86.635 Social-Media-Beiträge. Im Zentrum der Untersuchung standen dabei die Vor-Ort-Beratung, der Online-Service, der Service am Telefon und per E-Mail sowie Kundenaussagen zum Service der Anbieter. Ausgezeichnet werden die jeweils besten Unternehmen in 97 Kategorien, unter anderem in den Bereichen Mobilität, Gesundheit, Energie, Haus & Wohnung, Bildung, Sport & Freizeit sowie Versicherungen.PREISTRÄGER "DEUTSCHER SERVICEPREIS 2026"(Kategorien und Preisträger in alphabetischer Reihenfolge)Alkoholische GetränkeKundenurteil: Bierlinie; Vino Weinhandel; Vinos.deApotheken & SanitätshäuserKundenurteil: Careshop; Linda Apotheken; OTBBäckerei-KettenService vor Ort: Malzers BackstubeBad & KücheKundenurteil: Baddepot.de; Poggenpohl; Richter + FrenzelBauen & AusbauenKundenurteil: Hellweg; Wamsler; Werkzeugstore24BeautyKundenurteil: Asambeauty.com; Babyliss; Rex-KaraBerufliche OrientierungKundenurteil: Ausbildungsmarkt.de; Karrieretag.org; MaltBerufs- und BetriebsbedarfKundenurteil: Büromöbel Experte; Como (Modische-Berufsbekleidung.de); Schäfer ShopBetriebliche Gesundheit & PräventionKundenurteil: BG prevent.; ias Gruppe; Urban Sports ClubBettwarenKundenurteil: Befa Limburg Bettwarenfabrik; Mysheepi; Swiss SenseBildungBeratung vor Ort: SchülerhilfeBildungseinrichtungenKundenurteil: Management Circle; mdh Mediadesign Hochschule für Design und Informatik; SRH FernhochschuleCampingKundenurteil: Camping Wagner; Campingplatz.de; OutawayComputer & ZubehörKundenurteil: Brother; Druckerpatronen24.de; SamsungDigital BankingStart-ups: Finom; Tomorrow; VividDigitale GesundheitsanbieterKundenurteil: Barmer Arzt- und Kliniksuche; Curevision; Dr. GumpertE-BikesKundenurteil: Cleverbikes; E-Bike-only.de; Riese & MüllerEdelmetalleKundenurteil: Degussa-Goldhandel.de; Kettner-Edelmetalle.de; Norddeutsche Edelmetall ScheideanstaltE-Learning & Online-KurseKundenurteil: Haufe Akademie; Mydigi.Academy; Sirius Music CommunicationsElektronikKundenurteil: Expert, Foto Koch, SamsungEnergieKundenurteil: Gasag; Stadtwerke Stuttgart; SWM Stadtwerke MünchenEnergie & KlimaStart-ups: 1Komma5; EnpalEnergie-DienstleisterKundenurteil: EnergieAudit Plus; Hausfrage.de; Switchup.deFahrradKundenurteil: Bikebox; Mein-Dienstrad.de; SpecializedFahrrad-ZubehörKundenurteil: Abus; Bobshop.com; HauckFahrzeugportaleKundenurteil: Autoscout24; Meinauto.de; Mietwagen-Check.deFahrzeugserviceKundenurteil: B+B Parkhaus; Euromaster; Mr. WashFahrzeugteile & ZubehörKundenurteil: Böckmann; Continental; Reifen.comFashionKundenurteil: Bonprix; Breuninger; Limberry.deFinanzen - AnbieterServicetests: Comdirect; Lexware Office; Philoro EdelmetalleFinanzinstitute - RegionalKundenurteil: Sparda-Bank Baden-Württemberg; Sparda-Bank Hamburg; Stadtsparkasse MünchenFinanzinstitute - ÜberregionalKundenurteil: EthikBank; Quirin Privatbank; Volkswagen BankFintech & InvestmentStart-ups: Moonfare; Moss; TimelessFrauengesundheitKundenurteil: AOK Schwanger - Gesund Leben; Mamaworkout; OoiaFreizeit - DienstleisterKundenurteil: Cewe Geschäftsdruck; Lotto.de; MyPostcardFreizeit & WohnenStart-ups: Burnhard; Decorami; Miss PompadourFührerscheinKundenurteil: Click Click Drive; Fahrschulen Schuster; SBF-FragenGarten & AußenanlagenKundenurteil: EHL; Hansen Gartentechnik; PoolsanaGastronomieKundenurteil: Burgermeister; Domino's Pizza; OpentableGeldanlage & InvestmentKundenurteil: Bitpanda; JPMorgan Asset Management; UnitplusGeschenkeKundenurteil: Cewe.de; FloraPrima; Vereinsbedarf DeitertGesundheitBeratung vor Ort: Augustinum; Gerland Hörgeräte; KindGesundheitseinrichtungenKundenurteil: Geers; Rehakliniken ZAR; Zahnmedizinisches Zentrum Paderborn - ZMZGesundheitsprodukteKundenurteil: Audifon; Paul Hartmann; WöhlkGetränkeKundenurteil: Frogcoffee; Teegschwendner.de; WaterlogicHaus & WohnungBeratung vor Ort: Acorn Treppenlifte; Knutzen Wohnen; My Storage (Safestore)Servicetests: DEGIV; Stadtwerke Flensburg; Verkaufen aber bleibenHaushalt & WohnenKundenurteil: Maideasy; Mediashop.tv; Persil ServiceHaushaltStart-ups: Everdrop; Share; WildplasticHaushaltsgeräteKundenurteil: Bosch; Miele; SamsungHaustechnik & Smart HomeKundenurteil: Easierlife; Heima24; Sicher24HaustierbedarfKundenurteil: Alsa-Hundewelt.de; Betreut.de; TierdirektHobbyKundenurteil: Grube; VBS-Hobby.com; W6 WertarbeitIT & DatensicherheitKundenurteil: All-inkl.com; Norton; pCloudJob & ArbeitshilfenKundenurteil: 360Learning; Design Offices; HeydataKinderausstattungKundenurteil: Manduca; Maxi-Cosi; PaidiKlinik- und PraxisbedarfKundenurteil: Drägerwerk; Medplus24.de; Physiofit24KochenKundenurteil: Ankerkraut; Bofrost.deKrankenversichererKundenurteil: Allianz; Betriebskrankenkasse firmus; Techniker KrankenkasseKredit & FinanzierungKundenurteil: Debeka Bausparkasse; Sparda-Bank WestKultur & FreizeitKundenurteil: Eventim; Hugendubel; PresseplusKüchengeräteKundenurteil: Jura; Kenwood; PhilipsLeasing & AutomieteKundenurteil: Checkcars24; Mivodo; Mobile.deLebensmittelhändlerKundenurteil: Der-Ludwig.de; Picnic; ReweLogistikStart-ups: Fernride; Forto (ehem. FreightHub); WingcopterMöbel & EinrichtungKundenurteil: Höffner; Segmüller; Swiss SenseMobilitätService vor Ort: PremioStart-ups: Dance; Miles Mobility; MoiaMobilität & ReisenServicetests: Gebeco; Mobil in DeutschlandNahrungsergänzungKundenurteil: Medicom; Powerbar; Sunday NaturalPflegeunterstützungKundenurteil: B. 