Hannover (ots) -70,9 Millionen Menschen nutzen YouTube jeden Monat in Deutschland. Eine Zahl, die beeindruckt und viele Handwerksbetriebe zu einem vorschnellen Schluss verleitet. Wer dort nicht präsent ist, verschenkt angeblich wertvolle Chancen. In der Praxis zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Hohe Reichweite klingt nach Wachstum, bedeutet für regionale Betriebe aber selten neue Aufträge. Sichtbarkeit allein reicht nicht aus, wenn sie an der eigenen Region vorbeigeht.Gerade Handwerksbetriebe sind auf planbare Anfragen aus dem direkten Einzugsgebiet angewiesen. Gefragt sind Kunden, die konkret einen Dienstleister suchen - nicht Zuschauer, die sich bundesweit informieren. Genau hier entsteht die Diskrepanz zwischen Plattformgröße und tatsächlichem Nutzen. Warum YouTube für lokale Betriebe häufig überschätzt wird und welche Kanäle deutlich besser funktionieren, zeigt ein genauer Blick auf Reichweite, Nutzerabsicht und Praxiserfahrung.Reichweite ist nicht gleich regionale NachfrageWas in der Theorie nach großem Potenzial klingt, erweist sich in der Praxis schnell als Einschränkung. YouTube ist eine überregionale Plattform, deren Inhalte deutschlandweit ausgespielt werden - unabhängig davon, wo ein Betrieb ansässig ist. Ein Handwerksunternehmen aus München konkurriert dort nicht nur mit Betrieben aus dem Umland, sondern mit tausenden Videos aus ganz Deutschland. Selbst bei guter Performance stammt nur ein Bruchteil der Zuschauer aus dem eigenen Einzugsgebiet.Ein Rechenbeispiel verdeutlicht das Problem: Rund zwei Millionen potenzielle Menschen im regionalen Umfeld stehen über 70 Millionen YouTube-Nutzern deutschlandweit gegenüber. Der tatsächlich relevante Anteil liegt bei wenigen Prozent. Das Ergebnis: Sichtbarkeit entsteht, echte Anfragen aus der Region jedoch kaum. Für Betriebe, die auf lokale Aufträge angewiesen sind, bleibt der wirtschaftliche Effekt gering.Die Nutzerabsicht auf YouTube als KernproblemDer begrenzte regionale Effekt hängt jedoch nicht allein mit der Reichweite zusammen. Entscheidend ist vor allem die Absicht, mit der Nutzer eine Plattform aufsuchen. Auf YouTube suchen Menschen in erster Linie nach konkreten Lösungen, Anleitungen und Erklärungen. Tutorials, Problemlösungen und Schritt-für-Schritt-Videos stehen im Vordergrund. Der Standort des Erstellers spielt dabei kaum eine Rolle.Anders verhält es sich bei Google. Dort verfolgen Nutzer eine klare Such- und Kaufabsicht. Wer gezielt nach einem Handwerksbetrieb sucht, möchte in der Regel einen Dienstleister beauftragen - idealerweise in der eigenen Nähe. Auf Meta-Plattformen wie Facebook oder Instagram befinden sich Nutzer hingegen eher im Entdeckungs- und Inspirationsmodus. YouTube bleibt damit vor allem eine Wissens- und Informationsplattform, nicht primär ein Kanal für lokale Kaufentscheidungen.Warum Tutorials kaum Kunden bringenAus der Nutzerabsicht ergibt sich ein weiteres strukturelles Problem. Tutorials sind fachlich sinnvoll und können Kompetenz zeigen, für die Kundengewinnung regionaler Betriebe sind sie jedoch selten effektiv. Typische Suchanfragen lauten etwa "Toilettendeckel locker" oder "Was tun bei ...". Solche Inhalte ziehen ein bundesweites Publikum an.Selbst wenn ein regionaler Betrieb dabei gefunden wird, entstehen daraus meist nur kleine Einzelaufträge mit geringem wirtschaftlichem Wert. Der Aufwand für die kontinuierliche Erstellung von Videos steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Hoher Content-Aufwand trifft auf geringe regionale Relevanz - ein Missverhältnis, das viele Betriebe unterschätzen.YouTube-Werbung: theoretisch möglich, praktisch begrenztNaheliegend erscheint daher der Gedanke, die Reichweite über bezahlte Anzeigen regional einzugrenzen. Zwar lässt sich YouTube-Werbung tatsächlich lokal steuern, doch das grundlegende Problem bleibt bestehen. Nutzer befinden sich weiterhin in einer Informations- und Lösungsphase, nicht in einer konkreten Kaufentscheidung. Anzeigen bei akuten Reparaturproblemen können zwar vereinzelt Aufträge bringen, bleiben jedoch kleinteilig.Bei planungsintensiven Leistungen wie Badmodernisierungen oder umfangreichen Sanierungen zeigt sich dieser Effekt besonders deutlich. Solche Themen werden nicht primär auf YouTube recherchiert, sondern deutlich häufiger über Google. Für regionale Handwerksbetriebe bleibt YouTube-Werbung daher ein ergänzendes Werkzeug, jedoch kein verlässlicher Hauptkanal.Vergleich der Kanäle aus der PraxisSpätestens an diesem Punkt wird deutlich, dass sich die Plattformen grundlegend unterscheiden. Ein Blick auf die gängigen Kanäle zeigt klare Stärken und Schwächen. Google überzeugt durch eine eindeutige Such- und Kaufabsicht und eignet sich ideal für regionale Dienstleister. Meta-Plattformen punkten durch passive Nutzung, hohe regionale Sichtbarkeit und bewährte Effekte bei Kunden- und Mitarbeitergewinnung.YouTube hingegen ist geprägt von aktiver Informationssuche, kaum regionaler Bindung und einer vergleichsweise schwachen Performance bei direkter Kundengewinnung. Für Betriebe, die planbar wachsen wollen, ist diese Unterscheidung entscheidend.Ausnahme Mitarbeitergewinnung - mit EinschränkungEine gewisse Ausnahme zeigt sich jedoch im Bereich der Mitarbeitergewinnung. Hier kann YouTube unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll eingesetzt werden. Wiederholte Sichtbarkeit kann Vertrauen aufbauen und den Betrieb langfristig im Gedächtnis potenzieller Bewerber verankern. Doch auch in diesem Einsatzfeld stößt der Kanal schnell an seine Grenzen.Die Praxiserfahrung zeigt, dass Meta-Plattformen in der Mitarbeitergewinnung deutlich bessere Ergebnisse liefern. YouTube eignet sich allenfalls ergänzend, nicht als zentraler Kanal. Wer gezielt Fachkräfte gewinnen möchte, sollte den Fokus entsprechend setzen.FazitAm Ende zeigt sich ein klares Bild: YouTube erzeugt Aufmerksamkeit, führt bei regionalen Handwerksbetrieben jedoch nur selten zu konkreten Aufträgen. Wer planbar Kunden gewinnen möchte, muss die Nutzerabsicht hinter den einzelnen Plattformen verstehen und den Fokus auf Kanäle legen, auf denen regionale Nachfrage tatsächlich entsteht. 