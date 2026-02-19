Köln (ots) -Große Songs, starke Charaktere und ein magischer Ort für außergewöhnliche musikalische Begegnungen: In Kürze beginnen in Südafrika die Dreharbeiten zur neuen, 13. Staffel der VOX-Sendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". In diesem Jahr kommen mit Musiker und Gastgeber Johannes Oerding diese weiteren Ausnahme-Künstlerinnen und -Künstler im preisgekrönten Erfolgsformat zusammen:Italo-Disco-Pop-Sänger Giovanni Zarrella, Singer-Songwriter und "Sing meinen Song"-Wiederkehrer Mark Forster, Punk-Rock-Sängerin Ina Bredehorn alias "Deine Cousine", Rock-Sänger Der Graf von "Unheilig", Singer-Songwriterin und "Frida Gold"-Frontfrau Alina Süggeler sowie Schlager-Rapper "Tream". Als Special Guest für einen Abend packen Klaus Meine und Rudolf Schenker von den "Scorpions" ihre größten Hits ein und begeben sich auf das Tauschkonzert-Abenteuer von "Sing meinen Song".In der neuen Runde treffen etablierte Musikgrößen auf prägende Stimmen der Gegenwart - alle vereint durch die Bereitschaft, sich musikalisch zu öffnen und die eigenen Songs untereinander zu tauschen und neu zu erleben. Daraus entstehen einzigartige, musikalische Abende, an denen jeweils ein Act mit seinen Hits im Mittelpunkt steht. Wie das klingt, erfahren die Zuschauenden bereits im Frühjahr bei VOX und auf RTL+. Produziert wird "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" von ITV Studios Germany.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Finja Junker | Leiterin Kommunikation VOX / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74406 | finja.junker@rtl.deKatrin Bechtoldt | Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74404 | katrin.bechtoldt@rtl.deJasmin Menzer | Leiterin Bildredaktion | T: +49 221-456-74281 | jasmin.menzer@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/6219707