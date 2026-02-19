Krones AG hat solide Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 geliefert, mit einem Umsatzanstieg von 7,0 % im Vergleich zum Vorjahr auf 5,66 Mrd. EUR, was im Einklang mit den Prognosen steht, obwohl sich der Momentum normalisiert. Im Jahr 2025 wurde das Wachstum durch negative Währungsumrechnungs-effekte in Höhe von 99 Mio. EUR ausgeglichen. Der Auftragseingang erreichte 5,56 Mrd. EUR, was ein Book-to-Bill-Verhältnis von 0,98 impliziert und signalisiert, dass die Spitzennachfrage überschritten ist. Das EBITDA stieg um 12,2 % auf 602 Mio. EUR, was die Margen auf 10,6 % aufgrund von Effizienzgewinnen anhebt, während der ROCE auf 19,1 % anstieg. In Zukunft scheint das Margenpotenzial angesichts von Kostendruck und Wettbewerb begrenzt. Das Management prognostiziert für 2026 ein organisches Wachstum von 3-5 %, was die makroökonomischen und geopolitischen Risiken widerspiegelt. Wir stufen die Aktie auf HOLD herab mit einem Kursziel von 150,00 EUR (zuvor 160,00 EUR), weisen jedoch darauf hin, dass das Unternehmen zum Ende des Jahres 2025 über eine starke Nettobarreserve von 550 Mio. EUR verfügt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/krones-ag





