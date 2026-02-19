Solingen (ots) -Jordan Olivenöl von Lesbos gibt es ab sofort in der Papierflasche - 94 % recycelter Karton, ein dünner Innenschlauch aus recyclingfähigem Monomaterial, der das Öl schützt, und ein selbst entwickelter Ausgiesser, der keinen Tropfen daneben lässt. Das Ergebnis: 84 % weniger CO2 als Glas.Seit 1989 bewirtschaftet die Familie Jordan eigene Olivenhaine auf der griechischen Insel Lesbos. Dazu kommen Oliven von befreundeten Kleinbauernfamilien aus der Bergregion, mit denen Jordan seit Generationen zusammenarbeitet. Die Sorten Adramitiani und Kolovi werden von Hand geerntet und auf natürlichem Wege verarbeitet. Ab sofort gibt es dieses Olivenöl in einer Papierverpackung, die es mit Ausgiesser für Olivenöl bisher nicht gab: einer Flasche aus 94 Prozent recyceltem Karton. Sie wiegt 83 Gramm. Eine vergleichbare Glasflasche: 440 Gramm.Ein Ausgießer, der gefehlt hatDie Papierflasche wurde in England für Wein entwickelt. Für Olivenöl gab es keinen Ausgiesser. Also hat Jordan einen eigenen gebaut - abgestimmt auf die Viskosität von Olivenöl, tropffrei, präzise. Dazu ein Deckel aus bioabbaubarem Kunststoff, ebenfalls eine Eigenentwicklung. Beides zusammen gibt es nirgendwo sonst.Papier außen, Schutz innenEine berechtigte Frage: Wie kommt Öl in eine Papierflasche? Die Antwort: Ein dünner Innenschlauch aus Monomaterial schützt das Öl - lebensmittelecht und recyclingfähig. Monomaterial heißt: ein einziger Kunststoff, keine Verbundmaterialien. Das macht ihn deutlich besser recycelbar als herkömmliche Lösungen. Und die Bilanz? 84 Prozent weniger CO2 als Glas. 77 Prozent weniger Plastik als PET. Für Jordan war klar: Nur wenn die Gesamtrechnung aufgeht, kommt die Flasche auf den Markt.Kein Anfang. Eine Fortsetzung.Unser meistverkaufter Artikel ist seit Jahren der Weissblechkanister - weil wir unsere Kunden schon immer zur nachhaltigsten Verpackung gelenkt haben. Weissblech wird zu über 90 % recycelt . Es gibt eine wiederverwendbare Keramikflasche und ein Edelstahlfass für die Küche. Auf Lesbos werden Olivenkerne zu Messergriffe verarbeitet, die Ölmühle wird im Winter mit Olivenresten beheizt. Seit 2012 ist Jordan Sponsor des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Die Papierflasche ist der nächste Schritt. Nicht der erste."Wir können nicht von heute auf morgen alle Glasflaschen und Kanister ersetzen. Aber wir können heute anfangen. Die Papierflasche ist unser Weg, das zu tun - ohne Kompromisse beim Produkt."Bastian Jordan, Geschäftsführer der Jordan Olivenöl GmbHDie FaktenInhalt: 750 ml natives Olivenöl extra, Sorten Adramitiani und Kolovi aus eigenen Hainen und von Kleinbauernfamilien auf LesbosFlasche: 94 % recycelter Karton, Innenschlauch aus recyclingfähigem MonomaterialGewicht: 83 g (Glasflasche: ca. 440 g)CO2: 84 % weniger als Glas, 77 % weniger Plastik als PET(Laut unabhängiger Lebenszyklusanalyse von Intertek (2020), durchgeführt im Auftrag des Flaschenherstellers Frugalpac. Die Analyse umfasst den gesamten Lebenszyklus von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung.)Ausgiesser: Eigenentwicklung für Olivenöl, tropffreiDeckel: Bioabbaubar und recyclingfähig, EigenentwicklungErhältlich: Pilotprojekt in begrenzter Menge in speziellen Läden und im Jordan Shop.Weitere Infos unter: https://ots.de/DBwJ6hPressekontakt:Bastian JordanJordan Olivenöl GmbHPrinzenstraße 2a, 42697 Solingen, DeutschlandE-Mail: bastian.jordan@jordanolivenoel.deTel.: +49 179 465 764 0ww.jordanolivenoel.deOriginal-Content von: Jordan Olivenöl GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59565/6219726