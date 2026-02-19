Der deutsche Mittelstand plant zu starr - und zahlt in Krisenzeiten den Preis dafür. Stefan Kleinert, Managing Director bei FTI-Andersch, kennt die Schwachstellen aus erster Hand: "Viele unserer Mandanten arbeiten noch mit Excel-basierten Jahresbudgets, die einmal festgeschrieben und kaum angepasst werden." Ein gefährlicher Ansatz, wenn geopolitische Verwerfungen, schwankende Zinsen oder veränderte Absatzmärkte schnelles Reagieren erfordern. Kleinerts Rat an Finanzabteilungen ist klar: "Es ist essentiell für jedes Unternehmen, eine flexible, integrierte Planung einzuführen", und das unabhängig von der Größe oder internationalem Geschäft. Was die größten Hürden bei der Implementierung einer integrierten Unternehmensplanung sind, mit welchem Pay-off CFOs rechnen dürfen und welche Rolle Künstliche Intelligenz bei der Budgetierung spielen wird - der TV-Talk mit dem Corporate-Finance- und Restrukturierungsexperten Stephan Kleinert. Hinweis: Diesen Talk von FINANCE TV präsentiert FTI-Andersch.