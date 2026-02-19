Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Bewegungen bei den Großhandelspreisen in Deutschland zeigen, dass der Preisdruck auf vorgelagerten Produktionsstufen wieder zunimmt, so die Börse Stuttgart.Diese Entwicklung könnte sich in den kommenden Monaten in höheren Erzeuger und Verbraucherpreisen niederschlagen - ein Signal, das die Europäische Zentralbank (EZB) aufmerksam verfolge. Während einzelne Rohstoffpreise steigen würden, würden sinkende Energiepreise und rückläufige Notierungen bei einigen Agrargütern dämpfend wirken. Gleichzeitig würden sich bestimmte Nahrungsmittel wieder spürbar verteuern. Das Ergebnis sei ein uneinheitliches Inflationsbild, das die EZB zu einer vorsichtigen Haltung zwinge. Obwohl die aktuellen Inflationsdaten in der Eurozone stabil erscheinen, bleibt das Risiko eines erneuten Preisdrucks bestehen, so die Börse Stuttgart. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
