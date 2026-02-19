© Foto: Dall-EGetrieben von der Tech-Rallye katapultieren Samsung und SK Hynix den südkoreanische Leitindex Kospi auf neue Rekordhöhen. Der südkoreanische Leitindex Kospi stieg am Donnerstag um 2,84 Prozent auf ein frisches Rekordhoch. Besonders gefragt waren Schwergewichte aus dem Technologiesektor. Die Aktien von Samsung Electronics kletterten um 4,14 Prozent, während SK Hynix um 1,48 Prozent zulegten. Beide Unternehmen zählen zu den wichtigsten Treibern des Index. "Nach einer nahezu Verdopplung im Jahr 2025 ist Korea erneut der führende Markt im asiatisch-pazifischen Raum", schrieben Analysten von Goldman Sachs. Goldman Sachs erwartet für den südkoreanischen Aktienmarkt nach einem Plus von 36 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
