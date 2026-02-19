Berlin (ots) -Der palästinensische Botschafter in Österreich, Salah Abdel Shafi, hat Erwartungen an das erste Treffen des sogenannten "Friedensrates" gedämpft. Er sprach am Donnerstag im rbb24 Inforadio von einer "Public-Relations-Blase".Das Gremium wurde von US-Präsident Donald Trump gegründet. Beim heutigen Treffen steht die Zukunft des Gazastreifens im Mittelpunkt.Laut Trump wollen die Mitglieder des Rates Tausende Einsatzkräfte zur Verfügung stellen, die für Sicherheit im Gazastreifen sorgen sollen. Außerdem hätten sie mehr als fünf Milliarden Dollar zum Wiederaufbau der Region zugesagt. Dazu sagte Abdel Shafi: "Die fünf Milliarden sind schön, aber angesichts der Zerstörungen im Gazastreifen ein Tropfen auf den heißen Stein." Gaza brauche mindestens 55 Milliarden Dollar.Trump habe vor allem die Interessen Israels im Blick: "Wir hören viele schöne Reden über den Wiederaufbau, aber wir brauchen ein Machtwort", so Abdel Shafi. Er frage sich, wie der Wiederaufbau zustandekommen solle: "Wie soll humanitäre Hilfe im großen Umfang nach Gaza reinkommen, wenn Israel weiterhin die Hälfte des Gazastreifens kontrolliert?"Der Link zum Interview: https://ots.de/vj9Vl2Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6219739