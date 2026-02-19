Jost - Zum Jahresende hat JOST richtig aufgedreht: Im 4. Quartal 2025 sprang der Umsatz um 70,7% auf 386,6 Mio. € (Vorjahr: 226,4 Mio. €). Besonders wichtig: Der Hyva-Deal liefert - allein im Q4 steuerte Hyva 134,5 Mio. € Umsatz bei. Und auch organisch lief es: +14,6% organisches Umsatzwachstum (bereinigt um Übernahme- und Währungseffekte). Beim Ergebnis zeigt sich, warum Anleger bei Integrationen auf Synergien starren: Das bereinigte EBIT zog im Q4 überproportional um 95,0% auf 35,2 Mio. € an, die bereinigte EBIT-Marge stieg auf 9,1% (Q4 2024: 8,0%). Rückenwind kam vor allem aus Transport und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin