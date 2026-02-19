Strategischer Schulterschluss: Greatpower beteiligt sich an Chariot

Anzeige / Werbung

Chariot Resources Ltd meldet einen strategischen Einstieg von Jiangsu Greatpower NexEnergy Technology Co., Ltd., einer Konzerngesellschaft von Shanghai Greatpower Nickel & Cobalt Materials Co., Ltd. Damit sichert sich Chariot einen finanzstarken Partner entlang der Batterie-Wertschöpfungskette.

Konkret wurde eine bindende Zeichnungsvereinbarung unterzeichnet. Greatpower investiert 1,425 Mio. AUD über die Ausgabe von 9.500.000 voll eingezahlten Stammaktien zu je 0,15 AUD. Darüber hinaus führen beide Unternehmen fortgeschrittene Gespräche über eine Projektfinanzierung und eine Abnahmevereinbarung für Chariots Lithium-Projektportfolio in Nigeria. Diese Gespräche stehen unter dem Vorbehalt einer Due-Diligence-Prüfung und endgültiger Verträge.

Der Abschluss der Transaktion ist an Genehmigungen und Registrierungen für chinesische Auslandsinvestitionen und Devisentransfers gebunden. Diese müssen bis spätestens 15. April 2026 vorliegen.

Greatpower zählt zu den etablierten chinesischen Anbietern von Batteriematerialien und -technologien. Das Unternehmen erzielt Umsätze in Milliardenhöhe (RMB) und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Lithium-Ionen-Wertschöpfungskette. Zu den Kunden gehören LG Energy Solution sowie weitere führende Batterie- und Automobilkonzerne. LG Energy Solution hält selbst 4,02% an Greatpower.

Chariot sieht in der Beteiligung eine strategische Weichenstellung. Das Unternehmen betont, dass man mit Greatpower eine global vernetzte Gruppe an Bord holt, die Zugang zu etablierten Absatzmärkten bietet.

Strategische Beteiligung mit klarer Struktur

Im Rahmen der Vereinbarung zeichnet Greatpower 9.500.000 neue Aktien zu 0,15 AUD je Aktie. Das Bruttoemissionsvolumen liegt bei 1.425.000 AUD. Zusätzlich erhält Greatpower 19.000.000 nicht börsennotierte Optionen. Für jede gezeichnete Aktie werden zwei Optionen gewährt. Der Ausübungspreis beträgt 0,30 AUD, die Laufzeit zwei Jahre ab Ausgabe.

Die neuen Aktien sowie mögliche Aktien aus der Ausübung der Optionen sind den bestehenden Stammaktien gleichgestellt. Chariot beabsichtigt, die neuen Aktien zum Handel an der ASX zuzulassen. Die Optionen bleiben nicht notiert.

Der Vollzug hängt von den erforderlichen chinesischen Genehmigungen für Auslandsinvestitionen und Devisenregistrierungen ab. Fünf Geschäftstage nach schriftlicher Bestätigung dieser Voraussetzungen erfolgt die Zeichnung. Spätester Termin ist der 15. April 2026. Werden die Bedingungen bis dahin nicht erfüllt, verfällt die Vereinbarung ohne Verpflichtungen für beide Seiten.

Die Mittel sollen vor allem die Exploration und Entwicklung des nigerianischen Lithium-Portfolios beschleunigen und die Bilanz stärken. Für Investoren ist das ein klares Signal: Das Unternehmen richtet sich auf Wachstum aus.

Projektfinanzierung und Abnahme im Fokus

Parallel zur Beteiligung laufen fortgeschrittene Gespräche über eine Rahmenvereinbarung auf Projektebene. Neben Chariot ist auch C&C Minerals Limited eingebunden, das nigerianische Joint Venture zwischen Chariot und Continental Lithium Limited.

Die geplante Struktur könnte eine Vorauszahlung zur Finanzierung eines frühen, kleinmaßstäblichen Minenbetriebs umfassen. Die Rückzahlung soll über Produktlieferungen im Rahmen einer Abnahmevereinbarung erfolgen. Zudem stehen exklusive Abnahmerechte für die Produktion aus dieser frühen Phase im Raum.

Darüber hinaus wird eine Option diskutiert, wonach Greatpower Explorations- und Entwicklungsprogramme im gesamten nigerianischen Portfolio finanzieren könnte. Denkbar ist auch eine Minderheitsbeteiligung an ausgewählten Projekten sowie Abnahmerechte über die gesamte Lebensdauer einer Mine - jeweils zu vereinbarten wirtschaftlichen Bedingungen.

Ein weiterer Punkt ist die mögliche Einführung intelligenter elektrischer Bergbaufahrzeuge. Greatpower könnte bei der Implementierung solcher Lösungen unterstützen.

Es besteht jedoch keine Gewissheit, dass verbindliche Verträge zustande kommen oder eine Projektfinanzierung, Abnahme- oder Beteiligungsstruktur tatsächlich umgesetzt wird.

Cao Dongqiang, Chairman von Shanghai Greatpower Nickel & Cobalt Materials Co., Ltd., sagt: "Greatpower freut sich, Chariot durch diese strategische Investition zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, eng mit Chariot zusammenzuarbeiten, um die Verhandlungen über einen Rahmen für Projektfinanzierung und Abnahme voranzubringen, der ein hochwertiges Angebot im Upstream-Bereich mit der Nachfrage im Downstream-Bereich verbindet - zu Bedingungen und Zielen, die aufeinander abgestimmt sind."

Auch Chariots Executive Chairman & Managing Director Shanthar Pathmanathan betont: "Wir freuen uns, Greatpower in unserem Aktionärsregister willkommen zu heißen, und freuen uns darauf, dass sie ihren Anteil im Zuge der Weiterentwicklung der Beziehung erhöhen. Wir sehen darin eine starke Ausrichtung mit einer global vernetzten Gruppe für Batteriematerialien."

Greatpower als globaler Akteur in der Batteriewertschöpfung

Greatpower ist ein chinesischer Anbieter von nachhaltigen Batteriematerialien und Energietechnologien. Seit über 20 Jahren baut das Unternehmen eine vertikal integrierte Struktur rund um Nickel, Kobalt, Lithium und weitere kritische Mineralien auf. Ziel ist es, eine zentrale Infrastrukturrolle im digitalen Zeitalter sauberer Energie einzunehmen.

Das Unternehmen betreibt sechs Industriestandorte. Die jährliche Kapazität umfasst mehrere tausend Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität, über zehntausend Tonnen raffiniertes Kobalt sowie zehntausende Tonnen Nickelprodukte für Kunden im In- und Ausland.

Zum Kundenkreis zählen LG Energy Solution und weitere führende Batterie- und Automobilhersteller. LG Energy Solution hält 4,02% an Greatpower.

Zudem ist Greatpower im Batterierecycling aktiv und gewinnt rund 15.000 Tonnen Nickel und Kobalt pro Jahr aus Altbatterien zurück. Der Ausbau in Richtung neuer Kathodenmaterialien wie Lithium-Mangan-Oxid (LMO) und Lithium-Mangan-Eisen-Phosphat (LMFP) ist geplant. Vorgesehen sind Kapazitäten von 10.000 bis 20.000 Tonnen pro Jahr. Zusätzlich entsteht eine Raffineriekapazität von 100.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Jahr.

Neben dem Materialgeschäft investiert Greatpower in nachgelagerte Energieinfrastruktur, etwa in Solar-Plus-Speicher-Mikronetze zur Versorgung von Bergbauprojekten in Afrika.

Chariot sieht in der Beteiligung und den laufenden Gesprächen die Chance, sein Upstream-Portfolio enger mit etablierten Downstream-Lieferketten zu verzahnen. Die technologische Breite und der Fokus auf Nachhaltigkeit sollen die Entwicklung der nigerianischen Lithiumprojekte in einem wettbewerbsintensiven Umfeld unterstützen.

Die neuen Aktien werden im Rahmen der bestehenden Platzierungskapazität ausgegeben. Details zur Listing-Rule-Basis werden im entsprechenden Appendix 2A bestätigt. Die Ausgabe der Optionen unterliegt den ASX-Regularien und gegebenenfalls erforderlichen Aktionärsbeschlüssen.

Nach Zufluss der 1,425 Mio. AUD wird Chariot eine erfolgsabhängige Barprovision in Höhe von 6,0% der Bruttoerlöse zahlen. Zudem erhält Michael Langford (oder eine von ihm benannte Einheit) 5.000.000 nicht börsennotierte Optionen mit einem Ausübungspreis von 0,30 AUD und einer Laufzeit von zwei Jahren.

https://www.chariotcorporation.com/announcements/7380379

Chariot Resources

ISIN: AU0000294498

WKN: A3EWMX

https://www.Chariot Corporation.com/



Enthaltene Werte: AU0000294498