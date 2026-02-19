KÖTTER Unternehmensgruppe bleibt in Wirtschaftskrise auf Kurs: Umsatzschwelle von dreiviertel Milliarde Euro übersprungen
Friedrich P. Kötter: Wirtschaftskraft-Verlust in Deutschland trifft Dienstleister hart
Essen (19.02.2026). Die KÖTTER Unternehmensgruppe hat im Geschäftsjahr 2025 ihre Leistungsstärke erneut nachhaltig unter Beweis gestellt. Der Umsatz stieg durch nahezu rein organisches Wachstum um 6,6% auf 770 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl nahm auf 16.400 Beschäftigte zu (+ 2,5%). Das Familienunternehmen stemmte sich damit weiter erfolgreich gegen die tiefste Wirtschaftskrise in der Geschichte der Bundesrepublik. Das gab die Dienstleistungsgruppe, die zu den Top 10 im Facility-Services-Sektor in Deutschland zählt und größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche ist, heute bekannt.
"Das Geschäftsjahr 2025 unterstreicht unsere Verlässlichkeit als Innovationsmotor, Qualitätsgarant und Top-Player für 360-Grad-Lösungen", sagte Verwaltungsrat Friedrich P. Kötter. "Diese Entwicklung ist kein Zufall. Im Gegenteil: Sie ist Ergebnis klarer strategischer Entscheidungen sowie hoher Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen mein besonderer Dank gilt. Gleichzeitig bedanke ich mich bei unseren Kunden für die partnerschaftlichen Kooperationen und ihr Vertrauen in unser Familienunternehmen."
Trotz dieses Rückenwindes fallen die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr zurückhaltend aus. Hauptgrund ist das weiter angespannte ökonomische Umfeld. "Der gigantische Verlust an Wirtschaftskraft in Deutschland, den Experten seit 2020 auf über 900 Milliarden Euro beziffern, trifft auch Anbieter unternehmensnaher Dienstleistungen hart", betonte der Familienunternehmer. "Denn durch Rekordinsolvenzen und signifikante Firmenabwanderungen ins Ausland ist eine Riesenzahl an Unternehmen für immer vom deutschen Markt verschwunden - und mit ihnen Umsatzpotenziale für die Dienstleister."
Die Sparten in 2025 auf einen Blick / Wichtige Leistungszahlen zu System- und Spezialservices
Forcierung der Smart Service Solutions / Erfolgreiche Aus- und Weiterbildung
Die KÖTTER Unternehmensgruppe wird ihre Smart Service Solutions weiter vorantreiben. Schlüsselelemente sind der zielgerichtete Einsatz von Hightech-Tools, Digitalisierung und KI sowie die Entwicklung zusätzlicher Sicherheits- und Service-Komponenten (bis zu Drohnenabwehr und -einsatz im Security-Sektor bzw. Reinigungsdrohnen-Nutzung in der Sparte Cleaning). Ziel ist es, so einerseits die Effizienz der Backoffice-Prozesse zu optimieren und andererseits durch weitere Stärkung der 360-Grad-Lösungen die Position in den Märkten für Sicherheits- und Gebäudedienste stetig zu forcieren.
"Gerade das diesjährige doppelte Jubiläum von 60 Jahre Sicherheitstechnik bzw. 25 Jahre KÖTTER Aviation Security steht exemplarisch für diese Innovationsstrategie, die uns zum Top-Anbieter für System- und Speziallösungen gemacht hat", betonte Friedrich P. Kötter. So hält KÖTTER Sicherheitssysteme heute intelligente Sicherheits- und Brandschutzlösungen u. a. zum Schutz gegen analoge bzw. digitale Risiken bereit und hat KÖTTER Aviation Security erst Ende 2025 seine Kompetenzen durch den Neuauftrag am Hauptstadt-Airport BER erneut unterstrichen.
Umfassende Sicherheitslösungen forcieren daher genau wie professionelle Reinigung und Hygiene sowie verlässliche Personaldienste stabile Wertschöpfungsketten in Deutschland - und unterstreichen somit nachdrücklich die Systemrelevanz der integrierten Facility Services. Operativ getragen werden diese durch engagierte Fachkräfte. Daher investiert die KÖTTER Unternehmensgruppe intensiv in das Know-how ihrer Teams in den über 100 Niederlassungen und treibt die Förderung ambitionierter Talente voran. So summierte sich das Aus- und Weiterbildungsvolumen 2025 für eigene Beschäftigte und Kunden auf über 550.000 Stunden, parallel wurden 250 Nachwuchskräfte in zehn Berufen ausgebildet.
Reformbedarf: Explodierende Sozialabgaben sorgen für erhebliche Belastungen
Angesichts der anhaltenden strukturellen Wirtschaftskrise, bei der ein echter Turnaround noch nicht in Sicht ist, erneuerte der Unternehmer seine Reformforderungen an die Politik: "Deutschland braucht mehr denn je Umsetzung statt Ankündigungen - schnell, verlässlich und spürbar." Im Fokus steht für ihn neben Bürokratieabbau und Modernisierung der Infrastruktur speziell die Senkung der Steuer- und Abgabenlast. Friedrich P. Kötter: "Gerade die Explosion der von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragenen Sozialabgaben auf inzwischen über 43% beschert unserer 16.400 Mitarbeiter starken Gruppe erhebliche Belastungen."
