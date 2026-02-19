München (ots) -Ab April bekommt die ARD-Tier- und Naturfilmreihe "Erlebnis Erde" ein Gesicht: Dirk Steffens nimmt das Publikum künftig mit an einige der spektakulärsten Orte der Welt. Der vielfach ausgezeichnete Natur- und Wissenschaftsjournalist ist nun mehrmals im Jahr auch für die ARD unterwegs, ordnet komplexe Zusammenhänge ein, gibt fundierte Einblicke in die Tierwelt und macht die Faszination der Wildnis hautnah erlebbar.Seinen Einstand gibt er mit der Dokumentation "100 Jahre Kruger Park mit Dirk Steffens", zu sehen am 27. April um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek. Zum Jubiläum des Kruger Nationalparks reist Steffens durch Südafrikas berühmtestes Schutzgebiet. Er beobachtet Elefanten, Löwen und Nashörner aus nächster Nähe und spricht mit Menschen, die den Park schützen und gestalten. Seine Doku zeigt eindrucksvoll, wie Naturschutz dort seit 100 Jahren gelingt - und was er für unsere Zukunft bedeutet.Sein zweiter Film führt Dirk Steffens auf eine Reise rund um den Globus: Im September zeigt die ARD "Die großen Wanderungen - Das World Wide Web der Wildtiere". Steffens zieht mit riesigen Gnu-Herden durch Tansania und Kenia, taucht mit Riesenhaien und verfolgt die Wege von Motten und Zugvögeln. Dabei stellt er fest: Die größte Wanderung findet vertikal statt - von der Tiefsee bis zur Meeresoberfläche.ARD-Doku-Koordinator Ingmar Cario:"Der ARD-Tier- und Naturfilm und Dirk Steffens - das passt einfach. Wir freuen uns sehr, dass er an Bord kommt. Mit ihm gewinnt 'Erlebnis Erde' eine bekannte Persönlichkeit, die Neugier weckt und Lust auf große Geschichten von unserem Planeten macht. Er nimmt das Publikum mit auf besondere Reisen, zeigt Naturphänomene aus nächster Nähe und macht sie erlebbar. Mit solchen starken Naturdokumentationen schaffen wir Highlights - durch einen Platz am Montagabend in der Primetime und durch einen Presenter, der für große Kompetenz steht: Dirk Steffens."Dirk Steffens:"Tierfilme sind meine große Leidenschaft. Sie nun für den führenden Tierfilm-Sender in Deutschland präsentieren zu können, ist einfach nur wunderbar. Die Natur zu verstehen, war nie so wichtig wie heute. Ich freue mich auf das Erlebnis Erde in der ARD."Mehr zu Dirk Steffens:Dirk Steffens, Jahrgang 1967, ist vielfach ausgezeichneter Natur- und Wissenschaftsjournalist, Sachbuch-Bestsellerautor und ein Kenner der afrikanischen Nationalparks. Gleichzeitig engagiert er sich schon seit vielen Jahren für Natur- und Klimaschutz und leitet ein angesehenes Naturfilmfestival. Dem Fernsehpublikum ist Dirk Steffens u. a. bekannt aus der ZDF-Reihe "Terra X", die er von 2008 bis 2022 moderierte, und aus verschieden RTL-Produktionen. Ab April 2026 wird er regelmäßig Filme der Reihe "Erlebnis Erde" für die ARD präsentieren.Weitere Informationen und Pressebilder zu "100 Jahre Kruger Park mit Dirk Steffens" bei presse.daserste.de und ard-foto.deTier- und Naturfilme in der ARD Mediathek: ardmediathek.de/dokus-naturPressekontakt:Ingrid GüntherARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: ingrid.guenther@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6219753