Schagen (ots) -Die Firma Albert van Zoonen B.V., Schagen, ruft vorsorglich das Produkt "ja! Frühlingsrollen mit feinem Gemüse, 400g" zurück.Die Firma Albert van Zoonen B.V., Schagen, ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich das Produkt "ja! Frühlingsrollen mit feinem Gemüse, 400 g, tiefgefroren;Mindesthaltbarkeitsdatum: 19-04-2027, L26019, ab Uhrzeit: 14:30 bis einschließlich 16:16; EAN: 4337256939256 " zurück.Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird für Personen mit einer Senf-Allergie dringend abgeraten.Versehentlich wurden in Verpackungen der "ja! Frühlingsrollen mit feinem Gemüse" Frühlingsrollen mit Hähnchen abgefüllt. Die Frühlingsrollen mit Hähnchen enthalten Senf und somit ein nicht auf der Verpackung erkenntliches Allergen.Eine Gesundheitsgefährdung kann für Senf-Allergiker somit nicht ausgeschlossen werden.Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten nicht betroffen.Betroffen sind Märkte in den Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland.Kunden können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Firma Albert van Zoonen B.V. bei den Verbrauchern ausdrücklich.Für Presseanfragen:hello@citypress.co.ukOriginal-Content von: Albert van Zoonen B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182050/6219772