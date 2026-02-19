EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Vorläufige Zahlen der PWO-Gruppe für 2025 bestätigen Prognosen vollumfänglich Carlo Lazzarini (CEO): "Bei der PWO-Gruppe konzentrieren wir uns uneingeschränkt auf unsere Stärken und auf die konsequente Umsetzung unserer Strategie. Auf der Basis unseres antriebsunabhängigen und nachhaltigen Geschäftsmodells, hoher Innovationskraft und weltweiter Präsenz bauen wir unsere Marktposition systematisch aus. Diesen Erfolgskurs werden wir weiter fortsetzen." Umsatzerlöse übertreffen die im Jahresverlauf leicht nach unten angepassten Erwartungen

EBIT vor Währungseffekten erreicht obere Hälfte der Prognosespanne

Neugeschäft höher als prognostiziert

Ausbau der Standorte geht mit planmäßigen Investitionen voran

Dekarbonisierung unseres Geschäfts setzen wir fort Oberkirch, 19. Februar 2026 - Die PWO-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 in einem zunehmend anspruchsvoller werdenden Umfeld ihre Prognosen vollumfänglich erreicht. Im Folgenden veröffentlichen wir erste vorläufige und ungeprüfte Zahlen für das abgelaufene Jahr: Umsatzerlöse: 526,0 Mio. EUR (Prognose: 500 - 510 Mio. EUR /

i. Vj. 555,1 Mio. EUR)

i. Vj. 555,1 Mio. EUR) EBIT vor Währungseffekten: 26,1 Mio. EUR (Prognose: 23 - 28 Mio. EUR /

i. Vj. 30,0 Mio. EUR)

i. Vj. 30,0 Mio. EUR) Investitionen: 41,3 Mio. EUR (Prognose: Rund 40 Mio. EUR /

i. Vj. 46,2 Mio. EUR)

i. Vj. 46,2 Mio. EUR) Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: Rund 760 Mio. EUR (Prognose:

550 - 600 Mio. EUR / i. Vj. rund 630 Mio. EUR)

550 - 600 Mio. EUR / i. Vj. rund 630 Mio. EUR) Treibhausgas-Emissionen im Scope 1 & 2: 5.029 t (Prognose:

6.275 - 7.650 t / i. Vj. 6.287 t) Die zufriedenstellende Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 unterstreicht die robusten und effizienten Steuerungsmechanismen, mit denen wir wirksam auf Marktveränderungen reagieren. Damit ist es gelungen, die PWO-Gruppe sicher durch ein besonders für den deutschen Standort zunehmend herausforderndes Marktumfeld zu steuern und zugleich den weiteren Ausbau unseres Standortportfolios planmäßig voranzutreiben. Besonders positiv entwickelte sich das Neugeschäft: Allein im starken vierten Quartal haben wir Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund 225 Mio. EUR gewonnen. Unsere Innovationskraft wird dabei nicht nur von unseren langjährigen Kunden geschätzt. Im abgelaufenen Jahr konnten wir uns einmal mehr über die ersten Projekte verschiedener Neukunden - darunter sowohl Automobilhersteller als auch Zulieferer - freuen, die wir an mehreren Standorten in unser Portfolio aufnehmen durften. Die hohe Reputation von PWO im Markt werden wir auch künftig nutzen, um die Expansion der Gruppe weiter entschlossen voranzutreiben. Im gerade begonnenen Geschäftsjahr 2026 wollen wir unsere erfolgreiche internationale Entwicklung fortsetzen. Am Industriestandort Deutschland ist immer noch keine spürbare Verbesserung der Rahmenbedingungen erkennbar. In unserer gesamten Branche wird unverändert Produktion in Länder mit wettbewerbsfähigeren Standortbedingungen verlagert. Die Abrufvolumen von wichtigen lokalen Kunden unseres deutschen Produktionsstandorts in Oberkirch verringern sich dadurch nochmals erheblich, was auch 2026 zu spürbaren Produktions- und Umsatzrückgängen am Standort führen wird. In der Hoffnung auf eine generelle und schnelle Verbesserung der Rahmenbedingungen in Deutschland haben wir im Januar, wie bereits kommuniziert, mit dem Betriebsrat des Standorts Oberkirch eine Betriebsvereinbarung zu einer temporären Arbeitszeit- und Entgeltreduzierung für 2026 abgeschlossen. Damit wollen wir betriebsbedingte Beendigungskündigungen in diesem Zeitraum vermeiden. Vermutlich wird die aktuelle Entwicklung am Standort Oberkirch die Umsatzerlöse und das EBIT vor Währungseffekten der PWO-Gruppe im Jahr 2026 belasten. Mit einer spürbaren Verbesserung rechnen wir wieder im Jahr 2027, da die Umsetzung entsprechender Maßnahmen bis zu ihrer Wirkung einen gewissen Zeitbedarf erfordert. Ziel bleibt es, die Wettbewerbsfähigkeit unseres deutschen Standortes wieder zu verbessern und zu stärken. Für 2026 erwarten wir daher derzeit, wie bereits veröffentlicht, Umsatzerlöse von rund 500 Mio. EUR sowie ein konsolidiertes EBIT vor Währungseffekten in einer Spanne von 13 - 17 Mio. EUR. Weitere Kennzahlen werden veröffentlicht, sobald sich der Ausblick auf 2026 weiter konkretisiert. Die Veröffentlichung der endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 ist für den 20. März 2026 vorgesehen. PWO AG

Der Vorstand Kontakt:

Charlotte Frenzel

Corporate Communications & Investor Relations

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com PWO AG

Industriestraße 8

77704 Oberkirch

pwo-group.com PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions

100+ Millionen Komponenten jährlich | 3.200 Mitarbeitende | 11 Standorte weltweit | Über 100 Jahre Erfahrung Die PWO-Gruppe ist ein globaler Partner der Mobilitätsindustrie. Wir gestalten die Mobilität der Zukunft auf der Basis unseres antriebsunabhängigen und nachhaltigen Geschäftsmodells mit. Als Technologieführer für klimafreundlichen Leichtbau, hochpräzise Umformtechnik und die zugehörigen Verbindungstechnologien entwickeln und fertigen wir eine breite Palette an komplexen Metallkomponenten und Systemen an der Grenze des technologisch Machbaren. Unsere Lösungen verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir besetzen die Megatrends der Mobilitätsbranche Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort und sind in fast jedem Pkw weltweit unverzichtbar. Mit innovativer Engineering-Kompetenz und Produktionsstandorten, die den "local-for-local"-Gedanken leben, sichern wir Kundennähe sowie höchste Qualität. Wir liefern weltweit effizient, flexibel und zuverlässig. Als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen bieten wir ein sinnstiftendes Umfeld für persönliche Entfaltung. Verantwortung und Transparenz prägen unsere Unternehmensführung - strategisch verankert in unserem Leitmotiv: People. Planet. Progress. Mehr unter: pwo-group.com



