© Foto: Matthias Balk - dpaKnorr-Bremse schlägt im Q4 die Erwartungen, hebt Marge und Cashflow - doch nach mehr als 36 Prozent Rallye innerhalb eines Jahres wirkt die Bewertung sportlich.Knorr-Bremse liefert zum Jahresende solide Zahlen - doch an der Börse ist vieles schon eingepreist. Der Bremsen- und Systemanbieter für Schienen- und Nutzfahrzeuge übertraf im 4. Quartal Umsatz und Ergebnis leicht, dennoch bleibt die DZ Bank bei Halten und sieht den fairen Wert für die Aktie bei 102 Euro, unter den derzeit aufgerufenen 108 Euro. Nach mehr als 36 Prozent Plus in 12 Monaten sehen die Analysten die Bewertung inzwischen ambitioniert: Für 2026 wird ein bereinigtes KGV von 23 angesetzt - über 20 Prozent über dem …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE