Karlsruhe (ots) -Am 1. und 2. März wird die Messe Karlsruhe bei der dritten Ausgabe der Fachmesse für Wein wieder zum Treffpunkt für die nationale und internationale Weinbranche. Neben dem Portfolio aus Highlights, Bestseller und Neuheiten der Ausstellenden aus dem In- und Ausland erwartet die Fachbesuchenden aus Handel, Gastronomie und Hotellerie ein begleitendes Programm. Bestehend aus bewährten und neuen Formaten hält dieses u.a. im Kontext der Expert Area, der Bio-Tasting-Rundgänge und von Masterclasses relevante Ideen, Insights und Lösungsansätze für die tägliche Praxis bereit. Tickets für die EUROVINO 2026 gibt es unter eurovino.info/tickets (https://www.eurovino.info/besuchen), eine Legitimation als Fachbesuchende ist erforderlich.Ausstellenden-Plus im Vergleich zum VorjahrNationale und internationale Ausstellende nutzen die EUROVINO auch in diesem Jahr, um ihr Portfolio an verkaufsstarken Weinen und Schaumweinen sowie Neuheiten aus dem aktuellen Jahrgang dem Fachpublikum vorzustellen, Kontakte zu knüpfen bzw. zu intensivieren und vor Ort Geschäftsabschlüsse zu tätigen. Die Ausstellenden-Anzahl liegt dabei zu circa zehn Prozent im Plus im Vergleich zum finalen Vorjahresstand. Aktuell sind die ausstellenden Weinerzeugenden und -vermarktenden der EUROVINO 2026 jederzeit hier einzusehen: eurovino.info/aussteller (https://www.eurovino.info/de/ausstellen/aussteller.html#/)Zu den Ausstellenden zählen in diesem Jahr auch erstmals mexikanische Weinerzeugende, die sich im Rahmen des neuen EUROVINO Discover Programms auf der Fachmesse für Wein präsentieren. Die Kooperation mit Mexiko wird zudem an der Integration mexikanischer Kulinarik und Musik am Netzwerkabend der EUROVINO sowie einer Masterclass zu mexikanischen Weinen an Messemontag ab 11.30 Uhr auf der Bühne in der Aktionshalle deutlich. Das Discover Programm soll perspektivisch insbesondere internationalen Weinregionen oder -ländern, die nicht im Kernkonzept der EUROVINO vorkommen, die Möglichkeit geben, sich mit Standpräsentationen, Workshops, Masterclasses und ähnlichen Aktivitäten auf der EUROVINO zu zeigen. Gleichzeitig bleibt der Markenkern der EUROVINO und die damit verbundene Fokussierung auf den deutschsprachigen und europäischen Markt bestehen. Mehr dazu hier: eurovino.info/discoverprogramm (https://www.eurovino.info/besuchen/discover_programm)Wine Experience und EUROVINO Weinguide bieten MehrwertDas Wein- und Schaumweinangebot ist auf der Fachmesse für Wein nicht nur an den Messeständen der Ausstellenden zu entdecken, sondern auch in der Wine Experience, der Verkostungszone der EUROVINO. Diese bietet zum einen Betrieben ohne Stand vor Ort die Möglichkeit, ihre alkoholhaltigen und -freien Weine und Schaumweine auf der EUROVINO vorzustellen, zum anderen Ausstellenden mit eigener Standfläche die Gelegenheit, ihrem Messeauftritt einen weiteren Touchpoint hinzuzufügen. Neu dabei ist u.a. die Wine Experience Raritäten, die exklusive Weine präsentiert, die im regulären Handel kaum verfügbar sind. Dieses kuratierte Verkostungskonzept ermöglicht Fachbesuchenden also den gezielten Zugang zu außergewöhnlichen Raritäten! Über digitale Weinausschankautomaten können die Besuchenden per Scan ihres Besuchendenausweises bis zu 15 ausgewählte Weine verkosten. Alle verkosteten Weine werden automatisch erfasst, die vollständigen Weindaten erhalten die Besuchenden im Anschluss per Mail.Im Kontext Wine Experience spielt außerdem ein weiteres Tool, nämlich der EUROVINO Weinguide, eine wichtige Rolle: eurovino.info/weinguide (https://weinguide.eurovino.info/de_DE). Dieser hält sowohl die Weine der Ausstellenden vor Ort als auch die Produkte bereit, die ausschließlich in der Wine Experience präsentiert werden, und bietet Besuchenden als digitales Recherche- und Planungstool die Möglichkeit, Weine zu suchen, zu merken und Notizen hinzuzufügen - eine optimale Plattform also für eine effiziente Messevor- und -nachbereitung!Masterclasses, Rundgänge und neues Award-Format feiern PremiereVor Ort können Besuchende der EUROVINO 2026 im Rahmen des begleitenden Programms erstmals verschiedene Masterclasses auf der Konferenzebene erleben. Bei den Formaten des Sparkling Festivals, von Ardau Weinimport, Schlumberger und von Villa Maria New Zealand presented by Wein Wolf stehen das Thema Schaumweine beziehungsweise verschiedene Weinregionen und -länder im Fokus. Weitere Informationen zu den Masterclasses inkl. Anmeldung sind unter eurovino.info/masterclasses zu finden.Eine weitere Premiere auf der EUROVINO feiern die Bio-Tasting-Rundgänge von ECOVIN, Bundesverband Ökologischer Weinbau, zu den Themen Schaumweine, Piwi, Alkoholfreie Alternativen und Naturweine. Die Rundgänge sind für die Besuchenden kostenfrei und buchbar über den EUROVINO-Ticketshop unter eurovino.info/tickets (https://www.messe-ticket.de/KMK_SHOP/EUROVINO/Shop?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYV6NycQunFMOb_u22Vt7tr3k0-WY9XBggotWY85QjjivLeELZR7yXOBHo_aem_t7u9KHQTJz3l095ivKGe4Q).Weitere Insights zu verschiedenen Branchenthemen hält zudem die Expert Area an insgesamt vier Beratungscountern sowie bei Impulsvorträgen in der erstmals integrierten Speakers' Corner bereit. Neuerung hierbei: Slots zur individuellen Fragestellung und Beratung an den Countern können in diesem Jahr vorab gebucht werden: eurovino.info/vortraege (https://www.eurovino.info/de/besuchen/expert-area/speakers_programm)Informationen aus erster Hand erhalten Besuchende außerdem am Messemontag ab 14.30 Uhr auf der Bühne in der Aktionshalle, wenn der Studiengang Weinmarketing und Management an der Hochschule Heilbronn die Ergebnisse zur "Zukunft des Weinfachhandels in Deutschland" vorstellt. Dazu haben die Studierenden im Rahmen eines Forschungsprojekts eine Onlinebefragung unter Weinfachhändlern durchgeführt.Abgerundet wird das Programm der EUROVINO durch verschiedene Award-Verleihungen. Dazu zählen in diesem Jahr wieder der Fair Wine Award (https://fair-wine.com/fair-wine-award/), New & different (https://www.eurovino.info/de/new-different-eurovino-innovation-marketing-award/) - der EUROVINO Innovation & Marketing Award und neu die Golden Grape Awards (https://www.golden-grape-awards.com/?cn-reloaded=1) von Premium Partner wein.plus. Mehr dazu und zu allen weiteren Programmformaten unter eurovino.info/programm (https://www.eurovino.info/besuchen/index.htmlbuttons).Alles Wissenswerte rund um die EUROVINO gibt's außerdem jederzeit unter www.eurovino.info sowie auf den Social-Media-Kanälen LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/eurovino-karlsruhe/), Instagram (https://www.instagram.com/eurovino_karlsruhe/?hl=de) und Facebook (https://www.facebook.com/EurovinoKarlsruhe).