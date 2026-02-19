Rothenburg (ots) -Ab Mai 2026 übernimmt Thomas Gasser bei der Grosshändlerin Pistor die Funktion als Chief Operating Officer (COO). Der 45-jährige Logistik- und Supply-Chain-Experte wird Pistors logistische Leistungsfähigkeit weiter auf die Zukunft ausrichten. Gasser tritt die Nachfolge von Richard Betschart an, der nach 19 verdienstvollen Jahren in Pension geht.Die Bäckerei-, Gastronomie- und Gesundheitsmarkt-Zulieferin Pistor liefert jedes Jahr zuverlässig über 120'000 Tonnen Ware in der ganzen Schweiz aus. Eine Leistung, hinter der ein technologisch hochentwickeltes Logistiksystem mit ausgefeilten Warenflüssen, digitaler Steuerung und qualifizierten Mitarbeitenden steht. Diese hochautomatisierte Logistik zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln, liegt ab Mai 2026 in der Verantwortung von Thomas Gasser: Der 45-Jährige wird neu die Warenumschlagszentren, die Distribution sowie die Infrastrukturentwicklung bei Pistor verantworten. Nach langjähriger Tätigkeit bei der Migros war Gasser zuletzt als COO bei der Brack.Alltron AG tätig. "Wir freuen uns ausserordentlich, dass wir Thomas Gasser für Pistor gewinnen konnten", betont Verwaltungsratspräsident Daniel Eichenberger. "Mit seiner Expertise im Bereich automatisierter Logistiksysteme, seiner breiten Führungserfahrung und seiner werteorientierten Persönlichkeit passt er hervorragend zu unserem Unternehmen." Zudem bringe Gasser einen überzeugenden akademischen Hintergrund mit: Zukunftsweisende Themen wie digitale Transformation oder Supply Chain Management zählen ebenso dazu wie Abschlüsse an der Universität St. Gallen, am IMD Lausanne und an der Harvard Business School.Richard Betschart tritt nach 19 erfolgreichen Jahren in den RuhestandDer derzeitige Stelleninhaber Richard Betschart ist seit 19 Jahren als Leiter Logistik und Geschäftsleitungsmitglied bei Pistor tätig. Per Ende Juni 2026 steht seine ordentliche Pensionierung an. Verwaltungsratspräsident Daniel Eichenberger würdigt Betscharts Verdienste: "Dank ihm und seinem Team verfügt Pistor über eine innovative Logistik und die effizienteste Lieferkette im Markt." Zum Vorteil der Kundschaft sei in den vergangenen Jahren ausserdem stark in die Logistik-Automation und in die digitale Infrastruktur investiert worden. "Ich sehe Pistor bestens für die Zukunft aufgestellt und möchte Richard Betschart herzlich für seinen Einsatz danken", so Eichenberger.Pressekontakt:Patrick Eigenmann, Verantwortlicher UnternehmenskommunikationTelefon: +41 41 289 83 25Email: media@pistor.chOriginal-Content von: Pistor Holding Genossenschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100060118/100938517