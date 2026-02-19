EQS-News: Heidrick & Struggles International, Inc. / Schlagwort(e): Personalie

Heidrick & Struggles ernennt zwei Geschäftsführer zur Leitung des Interim-Management-Geschäfts in Deutschland



MÜNCHEN, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles, ein führender Anbieter von globalen Führungsberatungs- und On-Demand-(Interims-)Talentlösungen, gab die Ernennung von Dr. Christian Frank und Mike Schwanke zu Geschäftsführern des Interim-Management-Geschäfts von Heidrick & Struggles in Deutschland, Atreus, bekannt. Sie werden unverzüglich die Verantwortung für die Aktivitäten und die Strategie von Atreus in diesem Land übernehmen. Diese Ernennungen unterstreichen das Engagement von Heidrick & Struggles für Kontinuität für die Kunden, die Führungskräfte und die Mitarbeiter in der DACH-Region. Die Gründer Dr. Harald Linné und Rainer Nagel werden bis Ende 2026 Teil des Managementteams bleiben, um einen reibungslosen Führungswechsel zu gewährleisten. "Deutschland ist ein Kernmarkt für unsere Executive-Interim-Strategie, was sowohl seine Bedeutung für unsere Kunden als auch seine Rolle innerhalb unserer globalen Interim-Management-Führungsplattform widerspiegelt", sagte Sunny Ackerman, Global Managing Partner, On-Demand Talent, Heidrick & Struggles. "Christian und Mike bringen umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Führung und Transformation mit und sind bestens aufgestellt, um die nächste Wachstumsphase auf dem deutschen Markt als Teil unseres globalen Interim-Angebots zu leiten." Seit der Übernahme von Atreus durch Heidrick & Struggles im Jahr 2023 hat Atreus dazu beigetragen, die Präsenz des Unternehmens im Bereich Interim-Management in Deutschland und Europa auszubauen und seine führende Position im Segment Executive Interim zu stärken. Dieser Führungswechsel markiert den nächsten Schritt bei der Integration und Skalierung des Interim-Managements in einer der größten Volkswirtschaften Europas. "Unternehmen sehen sich heute mit zunehmender Komplexität und Veränderungen konfrontiert und benötigen erfahrene Führungskräfte, die für Stabilität sorgen und Ergebnisse liefern können", sagte Mike Schwanke. "Die Nachfrage nach Interim- und Transformationslösungen auf Führungsebene wächst in Deutschland, Europa und darüber hinaus weiter." "Die letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig erfahrene Führungskräfte in Zeiten des Umbruchs sind", sagte Dr. Christian Frank. "Wir arbeiten eng mit unseren Kunden als vertrauenswürdige Berater zusammen und kombinieren praktisches Fachwissen mit praktischer Unterstützung, um sinnvolle, messbare Ergebnisse zu erzielen. Diese Kundenorientierung treibt unsere Dynamik und unser Wachstum weiter voran." "In den letzten drei Jahren ist unser Geschäft in der DACH-Region in allen unseren Lösungsbereichen - Executive Search, Interim Management und Consulting - stark gewachsen. Mit diesem neuen Führungsteam sind wir noch besser aufgestellt, um unsere Kunden bei komplexen Führungsumstellungen zu unterstützen", sagte Nicolas von Rosty, Managing Partner von Heidrick & Struggles, Deutschland, und Cluster Leader, DACH. Mike Schwanke leitete vor seiner aktuellen Ernennung den Bereich Konsumgüter und Einzelhandel. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen General Management, Marketing, kommerzielle Digitalisierung, Vertrieb und digitale Transformation. Dr. Christian Frank ist langjähriger Partner und Mitglied des Vorstands von Atreus. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Managementerfahrung in den Bereichen Restrukturierung, Change Management, Operations und Vertrieb. Zuvor leitete er den Bereich Industriemaschinen und Anlagenbau. Informationen zu Heidrick & Struggles Heidrick & Struggles ist der weltweit führende Berater für Führungskräfte und steigert die Leistung seiner Kunden durch erstklassige Beratungsdienstleistungen im Bereich Human Capital Leadership. Seit mehr als 70 Jahren schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden, indem wir unser einzigartiges Fachwissen einsetzen, um Unternehmen dabei zu helfen, herausragende Führungskräfte und Teams zu finden und zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidrick.com . Medienkontakt, Heidrick

