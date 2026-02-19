Hamburg/Hannover (ots) -Europcar hat seine Station am Hauptbahnhof Hannover innerhalb des Standorts Ernst-August-Platz 1 in neue Räumlichkeiten verlegt. Sie befindet sich nun direkt auf der "Bahnhofsmeile" zwischen Gleis 4 und 7, sodass der Weg zu Fahrzeugen für Kundinnen und Kunden noch kürzer und unkomplizierter ist."Für Mietende ist unser neuer Standort zum einen praktischer, weil sie schneller bei unseren Fahrzeugen sind. Zum anderen ist die Atmosphäre moderner und angenehmer gestaltet, wir haben mehr Platz und können unsere Kundinnen und Kunden jetzt noch besser beraten", sagt Jane Plachetta, Stationsleiterin bei Europcar für den Standort Hannover Hauptbahnhof.Zentrale Anlaufstelle für Pendler, Touristen und Business-GästeDer Bahnhof in Hannover ist ein wichtiges Drehkreuz für den europäischen Bahnverkehr. Aufgrund seiner zentralen Lage ist er tagsüber und auch nachts sehr belebt. Die neue Europcar-Station ist ideal für alle Kundengruppen, sei es für Privatpersonen, die ein Fahrzeug für den Urlaub oder ein Wochenende mieten möchten, für Geschäftsreisende, die schnell ein Auto für ihren nächsten Termin benötigen, oder für Kundinnen und Kunden, die z.B. im Falle eines Bahnausfalls kurzfristig auf einen Ersatzwagen angewiesen sind. Die zentrale Lage macht es für alle noch einfacher, das passende Fahrzeug zu finden und unkompliziert zu mieten.Moderne Arbeitswelten für erstklassigen ServiceNicht nur die Kundschaft, auch das Team vor Ort profitiert vom Umzug. Die neuen Räumlichkeiten wurden nach modernen Standards gestaltet und bieten eine offene, helle Arbeitsatmosphäre.Über die Europcar Mobility GroupDie Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv der Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw und Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister auf eine Flotte von über 250.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und Erwartungen ab: Europcar - ein weltweit führender Anbieter von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar - ein Vorreiter kostengünstiger Autovermietungsdienste in Europa und Fox-Rent-A-Car - einer der Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 8.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 14 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt werden).Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com sowie https://www.europcar.de/newsPressekontakt:Europcar Mobility Group GermanyMiriam GretherCorporate CommunicationsTelefon: +49 160 98272201E-Mail: presse@europcar.comAgentur Faktor 3 AGTeam Europcar Mobility GroupKattunbleiche 3522041 HamburgTel.: +49 40 679446-0E-Mail: europcar@faktor3.deOriginal-Content von: Europcar Mobility Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43591/6219820