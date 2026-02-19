Berlin (ots) -Sicherheit, Gesundheit und faire Chancen für alle - unter anderem das macht soziale Gerechtigkeit aus. Im Arbeitskontext bedeutet dies, dass jeder Beschäftigte zuverlässig geschützt ist und nach einem Unfall oder im Falle einer Berufskrankheit umfassende Unterstützung erhält. Mit ihren Leistungen sorgt die gesetzliche Unfallversicherung dafür, dass dieser Schutz unabhängig von Einkommen, Branche oder persönlicher Situation für alle Versicherten gilt. Darauf weisen Unfallkassen, Berufsgenossenschaften und ihr Spitzenverband, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), anlässlich des Welttags der sozialen Gerechtigkeit am 20. Februar hin.Die gesetzliche Unfallversicherung ist Teil der sozialen Sicherung in Deutschland und ein wichtiger Baustein, wenn es um Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe geht. Ihre Leistungen reichen von der Prävention über medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation bis hin zu finanziellen Unterstützungen, etwa Verletztengeld oder Renten. "Diese Leistungen dienen nicht nur der individuellen Absicherung, sondern stärken das gesamte soziale Gefüge - indem sie langfristig Arbeitsfähigkeit und Beschäftigung sichern. Davon profitieren Versicherte, Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt", sagt Dr. Stephan Fasshauer, Hauptgeschäftsführer der DGUV.Rechtssicherheit und Gleichbehandlung durch HaftungsablösungEin zentraler Pfeiler sozialer Gerechtigkeit im System der Unfallversicherung ist die Haftungsablösung. Durch sie müssen Unternehmerinnen und Unternehmer keine Schadensersatzansprüche fürchten, wenn ihre Beschäftigten einen Arbeits- oder Wegeunfall erleiden oder berufsbedingt erkranken. Auch Beschäftigten bietet das Prinzip der Haftungsablösung umfassende Vorteile: Sie erhalten Heilbehandlung, Rehabilitation und Entschädigung aus einer Hand durch Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, unabhängig von der Verschuldensfrage oder der finanziellen Lage des Unternehmens."Die Haftungsablösung ist ein sozialpolitischer Meilenstein und ein Schlüssel für mehr Fairness im Arbeitsleben", so Fasshauer. "Sie schützt Beschäftigte wie Betriebe vor langwierigen Rechtsstreitigkeiten und gibt gleichzeitig finanzielle Sicherheit. Das schafft sozialen Frieden im Betrieb und ermöglicht es Unternehmen, sich auf ihre Verantwortung für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu konzentrieren."HintergrundUnter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen mehr als 67 Millionen Menschen in Deutschland, darunter Beschäftigte, Kinder in Kitas, Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Ehrenamtliche. Sie finanziert sich ausschließlich aus Beiträgen der Unternehmen oder aus Steuermitteln - Versicherte zahlen nichts. Ausführliche Informationen zur gesetzlichen Unfallversicherung, zu ihren Leistungen und Grundprinzipien stehen unter www.dguv.de.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaftenund der Unfallversicherungsträger der öffentlichen HandGlinkastraße 40, 10117 BerlinTel.: +49 30 13001-1414E-Mail: presse@dguv.dehttps://www.dguv.deHinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachtenSie bitte unsere Datenschutzerklärung.Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/6219819