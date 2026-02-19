Mainz (ots) -Viele Medienpartner laden rund um den Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2026 zu Workshops und Schulbesuchen ein / Anmeldungen ab sofortDemokratie braucht freie Presse - deshalb hat der gemeinnützige Verein Journalismus macht Schule e.V. zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2026 bundesweit zu Aktionstagen aufgerufen. In Rheinland-Pfalz findet vom 30. April bis zum 8. Mai 2026 die Aktionswoche PressefreiheitMachtSchule statt. Infos und Anmeldung gibt es hier: https://medienanstalt-rlp.de/pressefreiheitmachtschule.Die weltweite Lage der Pressefreiheit ist laut der Organisation "Reporter ohne Grenzen" auf einem historischen Tiefstand. Die Rangliste der Pressefreiheit zeige, dass in 90 von 180 beobachteten Ländern die Situation für Medienschaffende "schwierig" oder "sehr ernst" sei. In manchen Ländern können Medienschaffende ins Gefängnis kommen, wenn sie kritisch über ihre Regierung berichten. In den USA versucht die Regierung unter Präsident Trump die öffentliche Meinung zu beeinflussen, indem sie gegen unliebsame Medien vorgeht. Auch in Deutschland werden Journalist:innen bei Demos oder Parteitagen angegriffen oder im Netz diffamiert und sogar bedroht.Aktionswoche in Rheinland-Pfalz PressefreiheitMachtSchuleRund um den Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2026 und den bundesweiten Aktionstagen geht es um die zentralen Fragen: Warum ist es so wichtig, dass Journalist:innen ungehindert recherchieren und berichten können? Wie arbeiten Journalist:innen und wie erkennt man Desinformation? In Rheinland-Pfalz findet die Aktionswoche PressefreiheitMachtSchule vom 30. April bis zum 8. Mai 2026 statt.Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV), funk, die Medienanstalt Rheinland-Pfalz, klicksafe, die Landeszentrale für politische Bildung, Die Rheinpfalz, das Journalistische Seminar der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, der Südwestrundfunk (SWR), das ZDF und die Stiftung Hambacher Schloss haben sich zusammengetan, um Schüler:innen in der Aktionswoche im Klassenzimmer oder bei Newscamps Nachrichten- und Informationskompetenz zu vermitteln.Auftakt am 30. April 2026 auf dem Hambacher SchlossAuftakt ist am 30. April 2026 auf dem Hambacher Schloss, wo mehr als 100 Jugendliche zu einem Newscamp PressefreiheitMachtSchule eingeladen sind. Im Fokus stehen Hatespeech, Medienvertrauen, Desinformation und die Frage, wie Journalist:innen arbeiten. Außerdem können Lehrkräfte Medien-Macher:innen in den Unterricht einladen. Die Journalist:innen erklären, wie sie recherchieren, sensibilisieren für Desinformation und leiten an, Quellen kritisch zu prüfen. Es geht darum, was Pressefreiheit bedeutet und wo die Grenzen der Meinungsfreiheit verlaufen. Die Abschlussveranstaltung für 70 Schüler:innen findet am 8. Mai 2026 im Offenen Kanal Mainz statt.Anmeldung ab sofortWeitere Informationen zu Teilnahme und Angeboten gibt es hier: https://medienanstalt-rlp.de/pressefreiheitmachtschuleNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Rückfragen beantwortet Johanna Schmid vom SWR Team Medienkompetenz, Mobil 0160 93168791, johanna.schmid@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6219818