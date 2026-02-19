Rekordjahresumsatz von 277,4 Millionen US-Dollar und Rekord-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 245,6 Millionen Dollar

Montréal, 18. Februar 2026 - OR Royalties Inc. ("OR Royalties" oder das "Unternehmen") (OR: TSX & NYSE) gibt seine konsolidierten Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Die angegebenen Beträge sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Finanzielle Highlights 2025

- 80.775 Goldäquivalentunzen ("GEOs1 ") erzielt (80.740 GEOs im Jahr 2024);

- Rekordumsatz aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 277,4 Millionen US-Dollar (191,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2024);

- Rekord-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 245,6 Millionen US-Dollar (159,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2024);

- Rekord-Cash-Marge2 von 268,3 Millionen Dollar oder 96,7 % (184,4 Millionen Dollar oder 96,5 % im Jahr 2024);

- Rekord-Nettogewinn von 206,1 Millionen US-Dollar, 1,10 Dollar pro Basisaktie (16,3 Millionen Dollar, 0,09 Dollar pro Basisaktie im Jahr 2024);

- Rekordgewinn nach Anpassung2 von 165,5 Millionen Dollar, 0,88 Dollar pro Stammaktie (97,3 Millionen Dollar, 0,52 Dollar pro Stammaktie im Jahr 2024);

- Schuldenfreiheit nach vollständiger Rückzahlung der revolvierenden Kreditfazilität (Nettorückzahlungen in Höhe von 94,9 Millionen Dollar im Jahr 2025);

- Im Rahmen des normalen Emissionsangebots wurden im Jahr 2025 insgesamt 1,1 Millionen Stammaktien für 36,7 Millionen Dollar (50,8 Millionen kanadische Dollar; durchschnittlicher Erwerbspreis pro Aktie 47,86 kanadische Dollar) zum Zwecke der Einziehung zurückgekauft;

- Barguthaben von 142,1 Millionen Dollar zum 31. Dezember 2025; und

- Erhöhung der revolvierenden Kreditfazilität auf 650,0 Millionen Dollar zuzüglich einer nicht zugesagten Akkordeonoption von 200,0 Millionen Dollar und Verlängerung der Laufzeit bis zum 30. Mai 2029.

Weitere Highlights

- Erste Zahlung von Cardinal Namdini Mining Ltd. im Rahmen der 1,0 %-Netto-Schmelzabgabe ("NSR") für die Namdini-Goldmine ("Namdini") erhalten;

- Erste Zahlung von Talisker Resources Ltd. im Rahmen der 1,7 %-NSR-Lizenzgebühr für Bralorne erhalten;

- Erwerb durch OR Royalties International Ltd. ("OR Royalties International"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, eines 100-prozentigen Silber-Streams am South Railroad-Projekt von Orla Mining Ltd. in Nevada (USA) für eine Barzahlung in Höhe von 13,0 Millionen Dollar;

- Erwerb einer 1,5 %-NSR-Lizenzgebühr von Japan Gold Corp. ("Japan Gold") für die vollständig von Japan Gold kontrollierten Grundstücke in Japan für eine Barzahlung in Höhe von 5,0 Millionen Dollar;

- Erwerb eines Pakets von Lizenzgebühren für verschiedene Projekte in British Columbia, Kanada, von Sable Resources Ltd. ("Sable Resources") für eine Barzahlung in Höhe von 3,8 Millionen CAD (2,8 Millionen Dollar) sowie bestimmter Rechte in Bezug auf den zukünftigen Erwerb ähnlicher Beteiligungen von Sable Resources;

- Zweite Zahlung in Höhe von 10,0 Millionen Dollar durch OR Royalties International für den Cascabel-Goldstrom;

- Erhalt von 49,0 Millionen Dollar von Harmony Gold Mining Company Limited ("Harmony") für Aktien, die OR Royalties International zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion von Harmony zum Erwerb von MAC Copper Limited hielt;

- Veröffentlichung der fünften Ausgabe des Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens, "Growing Responsibly", zusätzlich zum OR Royalties 2025 Asset Handbook; und

- Bekanntgabe einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von insgesamt 0,211 $ pro Stammaktie (0,255 C$ oder 0,182 US$ pro Stammaktie im Jahr 2024).

Nach dem 31. Dezember 2025

- Ernennung von Kevin Thomson zum unabhängigen Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens. Gleichzeitig gab OR Royalties bekannt, dass William Murray John mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens zurückgetreten ist.

- Erwerb einer zusätzlichen NSR-Lizenzgebühr von 1,0 % für die produzierende Namdini-Mine in Ghana mit Wirkung zum 1. Oktober 2025. OR Royalties hat die Transaktion mit Savannah Mining Limited ("Savannah") abgeschlossen und die verbleibende 50-prozentige Beteiligung von Savannah an der NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % für eine Gesamtbarzahlung von bis zu 103,5 Millionen Dollar erworben.

- Erwerb eines Portfolios von Edelmetall-Vermögenswerten von Gold Fields Limited ("Gold Fields"), bestehend aus acht Lizenzgebühren für eine Gesamtgegenleistung von 115,0 Millionen Dollar, gestützt durch eine 1,5 %ige NSR-Lizenzgebühr für die produzierende Gold- und Silbermine San Gabriel ("San Gabriel") der Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ("Buenaventura") in Peru; und

- Bekanntgabe einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,055 US-Dollar pro Stammaktie, zahlbar am 15. April 2026 an die zum Geschäftsschluss am 31. März 2026 eingetragenen Aktionäre.

Prognose für 2026 und 5-Jahres-Ausblick

Prognose für 2026

OR Royalties erwartet für 2026 GEOs in Höhe von 80.000 bis 90.000 bei einer durchschnittlichen Cash-Marge von ca. 97 %. Für die Prognose für 2026 wurden die Lieferungen von Silber, Kupfer und Bar-Lizenzgebühren unter Verwendung der Rohstoffpreise auf Basis der Konsens-Rohstoffpreise vom Februar 2026 und eines Gold/Silber-Preisverhältnisses von 73:1 in GEOs umgerechnet.

Die Prognose für 2026 geht von einer Produktionssteigerung sowohl in der Mine Dalgaranga als auch in der Mine San Gabriel aus, sowie von ersten Zahlungen im Rahmen der Bruttoeinnahmen und NSR-Lizenzgebühren von Ramelius Resources Ltd. bzw. Buenaventura. Die Prognose geht auch von erhöhten Zahlungen im Zusammenhang mit den GEOs aus, die aus der 2,0 %-NSR-Lizenzgebühr des Unternehmens für die Namdini-Mine von Cardinal Namdini Mining Ltd. erzielt werden. Darüber hinaus geht die Prognose von relativ konstanten GEO-Lieferungen aus der Mine Mantos Blancos von Capstone Copper Corp. im Jahresvergleich aus. Schließlich geht die Prognose von konservativen Schätzungen der GEOs aus, die voraussichtlich aus der CSA-Mine von Harmony Gold Mining Ltd. ("Harmony") erzielt werden, da der Eigentümerwechsel bei Harmony weitergeht und das Harmony-Team die Anlage weiterhin für eine langfristige Leistungsoptimierung vorbereitet.

Die Prognose von OR Royalties für 2026 hinsichtlich Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen basiert weitgehend auf öffentlich zugänglichen Prognosen seiner operativen Partner. Wenn keine öffentlich zugänglichen Prognosen zu den Grundstücken verfügbar sind, bezieht OR Royalties interne Prognosen von den Produzenten oder verwendet die bestmöglichen Schätzungen des Managements.

5-Jahres-Ausblick

OR Royalties erwartet, dass sein Portfolio im Jahr 2030 zwischen 120.000 und 135.000 GEOs generieren wird. Der Ausblick geht von der Aufnahme der Produktion bei den Projekten Windfall von Gold Fields, Hermosa/Taylor von South32 Limited, Cariboo von Osisko Development Corp., Spring Valley von Solidus Resources LLC, Amulsar von United Gold und South Railroad von Orla Mining Ltd. aus. Er geht auch von einer Produktionssteigerung bei bestimmten anderen Betreibern aus, die Expansionen vorantreiben, darunter Alamos Gold Inc. mit der Erweiterung des Island Gold District. Der 5-Jahres-Ausblick geht davon aus, dass es keinen GEO-Beitrag aus der Eagle Gold-Mine geben wird, die sich weiterhin in Insolvenzverwaltung befindet.

Über dieses Wachstumsprofil hinaus besitzt OR Royalties mehrere weitere Wachstumsaktiva, die nicht in den 5-Jahres-Ausblick einbezogen wurden, da ihre jeweiligen Entwicklungszeitpläne entweder länger sind oder derzeit nur schwer vernünftig prognostiziert werden können. Sobald diese Betreiber zusätzliche Klarheit über diese jeweiligen Aktiva schaffen, wird OR Royalties versuchen, sie in zukünftige Langzeitprognosen einzubeziehen.

Der 5-Jahres-Ausblick basiert auf internen Einschätzungen öffentlich zugänglicher Prognosen und anderer Offenlegungen durch die Drittinhaber und Betreiber der Vermögenswerte des Unternehmens und kann erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Wenn keine öffentlich zugänglichen Prognosen zu den Grundstücken verfügbar sind, holt OR Royalties interne Prognosen von den Betreibern ein oder verwendet die bestmöglichen Schätzungen des Managements. Die in der 5-Jahres-Prognose verwendeten Rohstoffpreisannahmen basieren auf dem aktuellen langfristigen Konsens und einem Gold/Silber-Preisverhältnis von 82:1.

Diese 5-Jahres-Prognose ersetzt die zuvor im Februar 2025 veröffentlichte 5-Jahres-Prognose, die als zurückgezogen betrachtet werden sollte. Anleger sollten die aktuelle 5-Jahres-Prognose nicht verwenden, um die prognostizierten Ergebnisse auf ein beliebiges Jahr innerhalb des 5-Jahres-Zeitraums (2026-2030) zu extrapolieren.

Kommentar der Geschäftsleitung

Jason Attew, Präsident und CEO von OR Royalties, kommentierte: "2025 war ein Meilenstein für OR Royalties, da wir eine "Triple Crown" an Rekorden bei Umsatz, Cashflow und Gewinn erzielt haben. Wir haben das Jahr schuldenfrei abgeschlossen, was dem Unternehmen die finanzielle Flexibilität verschafft, unser bereits branchenführendes Wachstumsprofil weiter auszubauen. Unsere Prognose für 2026 spiegelt den unmittelbaren Nutzen der Produktionssteigerungen in Namdini, Dalgaranga und San Gabriel wider, die alle dazu beitragen, die anhaltenden Auswirkungen des Übergangs bei CSA auszugleichen. Unsere langfristige These bleibt weiterhin erstklassig: Mit vollständig finanzierten Minenerweiterungen und Neubauten, die ab 2027 in Betrieb gehen, sind wir in der Lage, bis 2030 ein GEO-Wachstum von 50 % zu erzielen."

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei OR Royalties Inc., geprüft und genehmigt, der eine "qualifizierte Person" im Sinne der National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein Edelmetall-Lizenz- und Streaming-Unternehmen, das sich auf Tier-1-Bergbaugebiete in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien konzentriert. OR Royalties nahm seine Tätigkeit im Juni 2014 mit einer einzigen produzierenden Anlage auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Lizenzen, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Eckpfeiler-Asset, die 3-5 %ige Nettoschmelzabgabe auf den Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Ltd., eine der größten Goldminen der Welt, gestützt.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Anmerkungen:

(1) Goldäquivalent-Unzen

GEOs werden vierteljährlich berechnet und umfassen Lizenzgebühren und Streams. Silberunzen und Kupfertonnen, die aus Lizenz- und Stream-Vereinbarungen stammen, werden in Goldäquivalent-Unzen umgerechnet, indem die verdienten Silberunzen oder Kupfertonnen mit dem durchschnittlichen Silberpreis pro Unze oder Kupferpreis pro Tonne für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis pro Unze für den Zeitraum dividiert werden. Bar-Lizenzgebühren, andere Metalle und Rohstoffe werden in Goldäquivalent-Unzen umgerechnet, indem die entsprechenden Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis pro Unze für den Zeitraum dividiert werden.

Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurs

Drei Monate bis 31. Dezember Jahre zum 31. Dezember 2025 2024 2025 2024 Gold (i) 4.135 2.663 3.432 2.386 Silber (ii) 54,73 31,38 40,03 28,27 Kupfer (iii) 11.092 9.193 9.945 9.147 Wechselkurs (C$/US$) (iv) 0,7170 0,7154 0,7157 0,730

(i) Der Durchschnittspreis entspricht dem PM-Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze.

(ii) Der Durchschnittspreis entspricht dem Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze.

(iii) Der Durchschnittspreis entspricht dem Preis der London Metal Exchange in US-Dollar pro Tonne.

(iv) Tageskurs der Bank of Canada.

(2) Nicht-IFRS-Kennzahlen

Barmarge (in Dollar und in Prozent des Umsatzes)

Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen. Die Cash-Marge (in Dollar) wird von OR Royalties als Umsatz abzüglich Umsatzkosten (ohne Abschreibungen) definiert. Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) ergibt sich aus der Division der Cash-Marge (in Dollar) durch den Umsatz.

Das Management verwendet die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes, um die Fähigkeit von OR Royalties zu bewerten, aus seinen Lizenzgebühren, Streams und anderen Beteiligungen einen positiven Cashflow zu generieren. Das Management und bestimmte Investoren verwenden diese Informationen zusammen mit Kennzahlen, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt wurden, wie z. B. Bruttomarge und operativer Cashflow, um die Leistung von OR Royalties im Vergleich zu anderen Unternehmen der Bergbauindustrie zu bewerten, die diese Kennzahlen auf ähnlicher Basis darstellen. Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes dient lediglich dazu, Investoren und Analysten zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sie hat keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

Eine Überleitung der Cash-Marge (in Tausend Dollar und in Prozent des Umsatzes) ist nachstehend dargestellt:

Drei Monate bis zum 31. Dezember Jahre zum 31. Dezember 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ Lizenzgebühren Einnahmen 55.555 35.349 177.264 130.375 Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Wertminderung) (134) (180) (701) (413) Cash-Marge (in Dollar) 55.421 35.169 176.563 129.962 99 Verbrauch (4.419) (2.160) (13.234) (12.208) Bruttogewinn 51.002 33.009 163.329 117.754 Anteile an Strom Einnahmen 34.910 21.393 100.106 60.782 Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Wertminderung) (2.435) (2.001) (8.414) (6.325) Barmarge (in Dollar) 32.475 19.392 91.692 54.457 Abschreibung (5.835) (7.315) (22.536) (20.399) Bruttogewinn 26.640 12.077 69.156 34.058 Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen Gesamt-Cash-Marge (in Dollar) 87.896 54.561 268.255 184.419 Geteilt durch: Gesamteinnahmen 90.465 56.742 277.370 191.157 Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) 97,2 96,2 96,7 96,5 Gesamt - Bruttogewinn 77.642 45.086 232.485 151.812

Bereinigtes Ergebnis und bereinigtes Ergebnis je Stammaktie

Das bereinigte Ergebnis und das bereinigte Ergebnis je Aktie sind nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen und werden von OR Royalties definiert, indem die folgenden Posten aus dem Nettogewinn (Verlust) und dem Nettogewinn (Verlust) je Aktie ausgeschlossen werden: Wechselkursgewinne (Verluste), Wertminderungsaufwendungen und Wertaufholungen im Zusammenhang mit Lizenzgebühren, Stream- und anderen Beteiligungen, Änderungen der Wertberichtigungen für erwartete Kreditausfälle, Abschreibungen und Wertminderungen von Investitionen, Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Vermögenswerten, Gewinne (Verluste) aus Investitionen, Anteil am Ergebnis (Verlust) von assoziierten Unternehmen, Transaktionskosten und andere Posten wie nicht zahlungswirksame Gewinne (Verluste) sowie die Auswirkungen von Ertragsteuern auf diese Posten. Das bereinigte Ergebnis je Stammaktie ergibt sich aus dem bereinigten Ergebnis geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien für den Zeitraum.

Das Management verwendet das bereinigte Ergebnis und das bereinigte Ergebnis je Stammaktie, um die zugrunde liegende operative Leistung von OR Royalties als Ganzes für die dargestellten Berichtszeiträume zu bewerten, die Planung und Prognose künftiger Betriebsergebnisse zu unterstützen und die Informationen in seinem Konzernabschluss zu ergänzen. Das Management ist der Ansicht, dass Investoren und Analysten neben den gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellten Kennzahlen wie dem Nettogewinn (Verlust) und dem Nettogewinn (Verlust) je Stammaktie auch das bereinigte Ergebnis und das bereinigte Ergebnis je Stammaktie zur Bewertung der Ergebnisse des zugrunde liegenden Geschäfts von OR Royalties heranziehen, insbesondere da die ausgeschlossenen Posten in der Regel nicht in der Jahresprognose von OR Royalties enthalten sind. Obwohl die Anpassungen des Nettogewinns (Verlusts) und des Nettogewinns (Verlusts) je Stammaktie in diesen Kennzahlen sowohl wiederkehrende als auch einmalige Posten enthalten, ist das Management der Ansicht, dass das bereinigte Ergebnis und der bereinigte Nettogewinn je Stammaktie nützliche Kennzahlen für die Leistung von OR Royalties sind, da sie Posten bereinigen, die möglicherweise keinen Bezug zu dem Zeitraum haben, in dem sie erfasst werden, oder sich unverhältnismäßig stark auf diesen auswirken, die die Vergleichbarkeit der operativen Kernergebnisse von Periode zu Periode beeinträchtigen, nicht immer die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens widerspiegeln und/oder nicht unbedingt auf zukünftige operative Ergebnisse schließen lassen. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro Stammaktie sollen Investoren und Analysten zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sie haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

Eine Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten Nettogewinn ist nachstehend dargestellt:

Drei Monate bis zum 31. Dezember Jahre zum 31. Dezember 2025 2024 2025 2024 (in Tausend Dollar, außer Beträge pro Aktie) $ $ $ $ Nettoergebnis 65.245 7.105 206.088 16.267 Anpassungen: Wertminderung von Lizenzgebühren, Stream- und sonstigen Anteilen - - 5.495 49.558 Wechselkursverlust (Gewinn) 480 1.771 (645) 4.424 Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen - 9.491 14.178 30.025 Veränderungen der Wertberichtigungen für erwartete Kreditausfälle und Abschreibungen - - - (1.399) (Gewinn) Verlust aus Kapitalanlagen (5.681) 11.322 (5.315) 11.319 Gewinn aus der fiktiven Veräußerung eines assoziierten Unternehmens - - (54.439) - Umgliederung des kumulierten sonstigen Gesamtergebnisses in die Gewinn- und Verlustrechnung bei der fiktiven Veräußerung eines assoziierten Unternehmens - - 1.147 - Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen (446) 164 (1.032) (12.920) Bereinigtes Ergebnis 59.598 29.853 165.477 97.274 Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausgegebenen Stammaktien (in Tausend) 188.050 186.747 187.775 186.290 Bereinigter Gewinn pro Stammaktie 0,32 0,16 0,88 0,52

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine Aussagen über historische Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, Produktionsschätzungen der Vermögenswerte von OR Royalties (einschließlich Produktionssteigerungen), die Prognose für 2025 und den 5-Jahres-Ausblick, die zeitnahe Erschließung von Bergbaugrundstücken, für die OR Royalties Lizenzgebühren, Streams, Abnahmen und Investitionen, die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums von OR Royalties, die Betriebsergebnisse, geschätzte zukünftige Einnahmen, Produktionskosten, den Buchwert von Vermögenswerten, die Fähigkeit zur weiteren Zahlung von Dividenden, den Bedarf an zusätzlichem Kapital, die Geschäftsaussichten und -chancen, die zukünftige Nachfrage nach und Schwankungen der Preise von Rohstoffen (einschließlich der Aussichten für Gold, Silber, Diamanten und andere Rohstoffe), die Devisenmärkte und die allgemeinen Marktbedingungen. Darüber hinaus sind Aussagen und Schätzungen (einschließlich Daten in Tabellen) in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen sowie Goldäquivalentunzen zukunftsgerichtete Aussagen, da sie implizite Bewertungen auf der Grundlage bestimmter Schätzungen und Annahmen beinhalten und keine Gewähr dafür gegeben werden kann, dass die Schätzungen realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "geplant" und ähnlichen Ausdrücken oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "eintreten würden", "eintreten könnten" oder "eintreten sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können daher erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder andere Rechte hält, Risiken im Zusammenhang mit: (a) den Betreibern der Grundstücke, (b) der rechtzeitigen Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Produktionsaufnahme, Hochfahrphase (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Abweichungen in der Produktionsrate und im Produktionszeitpunkt von den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Abweichungen bei der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) ungünstige Ergebnisse von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutsche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken; in Bezug auf externe Faktoren: (a) Schwankungen der Preise der Rohstoffe, die die Lizenzgebühren, Streams, Abnahmen und Investitionen von OR Royalties beeinflussen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollbarrieren, (c) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungssystemen und Steuerpolitik; Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich Grundstücke befinden, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder andere Beteiligungen hält oder über die diese gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Bedingungen und (f) die Reaktionen der zuständigen Regierungen auf den Ausbruch von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen des Ausbruchs von Infektionskrankheiten auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von OR Royalties; in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich OR Royalties bieten oder nicht bieten oder von OR Royalties verfolgt werden, oder (b) die Integration erworbener Vermögenswerte. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben wesentlicher Veränderungen der laufenden Erträge und Vermögenswerte des Unternehmens im Zusammenhang mit der Feststellung seines Status als passive ausländische Investmentgesellschaft ("PFIC"); das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und in Bezug auf Immobilien, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder andere Beteiligungen hält, (i) der fortlaufende Betrieb der Immobilien durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Immobilien in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Angaben (einschließlich Produktionsprognosen) im Einklang steht, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Offenlegungen der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Immobilien (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der zugrunde liegenden Immobilien, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf bedeutende Immobilien, (iv) die Richtigkeit der Erklärungen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans zur Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im aktuellen Jahresinformationsformular von OR Royalties, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Unsicherheiten und Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen angemessen sind, kann jedoch keine Gewähr dafür übernehmen, dass diese Erwartungen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und sollten nicht übermäßig berücksichtigt werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. OR Royalties übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

31. Dezember 31. Dezember 2025 2024 Anmerkungen $ $ Vermögenswerte Umlaufvermögen Barmittel 6 142.131 59.096 Forderungen 7 3.227 3.106 Sonstige Vermögenswerte 8 2.326 1.612 147.684 63.814 Langfristige Vermögenswerte Anteile an assoziierten Unternehmen 9 - 43.262 Sonstige Beteiligungen 10 189.260 74.043 Lizenzgebühren, Streams und sonstige Beteiligungen 11 1.140.026 1.113.855 Geschäfts- oder Firmenwert 12 81.134 77.284 Sonstige Vermögenswerte 8 8.375 5.376 1.566.479 1.377.634 Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und abgegrenzte Verbindlichkeiten 13 7.477 5.331 Zu zahlende Dividenden 16 10.293 8.433 Ertragsteuerverbindlichkeiten 18 13.655 - Leasingverbindlichkeiten 14 1.207 852 32.632 14.616 Langfristige Verbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten 14 3.795 3.931 Langfristige Verbindlichkeiten 15 - 93.900 Latente Ertragsteuern 18 98.011 76.234 134.438 188.681 Eigenkapital Aktienkapital 16 1.688.122 1.675.940 Eingezahlte Überschüsse 65.873 63.567 Kumulierte sonstige Gesamtergebnisverluste (51.780) (141.841) Defizit (270.174) (408.713) 1.432.041 1.188.953 1.566.479 1.377.634 Drei Monate bis 31. Dezember Jahre zum 31. Dezember 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ Einnahmen 90.465 56.742 277.370 191.157 Umsatzkosten (2.569) (2.181) (9.115) (6.738) Abschreibung (10.254) (9.475) (35.770) (32.607) Bruttogewinn 77.642 45.086 232.485 151.812 Sonstige betriebliche Aufwendungen Allgemeine und administrative Aufwendungen (5.134) (4.209) (20.932) (18.298) Geschäftsentwicklung (2.372) (1.987) (9.293) (5.632) Wertminderung von Lizenzgebühren, Stream- und sonstigen Beteiligungen - - (5.495) (49.558) Betriebsergebnis 70.136 38.890 196.765 78.324 Zinserträge 1.743 1.144 4.021 4.153 Finanzierungskosten (735) (1.466) (4.475) (7.966) Wechselkursgewinne/-verluste (480) (1.771) 645 (4.424) Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen - (9.491) (14.178) (30.025) Sonstige Gewinne (Verluste), netto 5.681 (11.322) 58.607 (9.920) Ergebnis vor Ertragsteuern 76.345 15.984 241.385 30.142 Ertragsteueraufwand (11.100) (8.879) (35.297) (13.875) Nettoergebnis 65.245 7.105 206.088 16.267 Nettoergebnis je Aktie Unverwässert 0,35 0,04 1,10 0,09 Verwässert 0,34 0,04 1,09 0,09

Drei Monate bis zum 31. Dezember Jahre zum 31. Dezember 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ Betriebliche Aktivitäten Nettoergebnis 65.245 7.105 206.088 16.267 Anpassungen für: Aktienbasierte Vergütung 2.072 1.438 8.388 6.238 Abschreibungen und Amortisationen 10.556 9.713 36.990 33.572 Wertminderung von Lizenzgebühren, Stream- und sonstigen Beteiligungen - - 5.495 49.558 Veränderungen der erwarteten Kreditausfälle anderer Investitionen - - - (1.399) Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen - 9.491 14.178 30.025 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden (5.681) (340) (5.315) (343) Nettoverlust aus der Verwässerung von Anteilen an assoziierten Unternehmen - 9.300 - 9.300 Gewinn aus der fiktiven Veräußerung eines assoziierten Unternehmens - - (54.439) - Umgliederung in die Gewinn- und Verlustrechnung des sonstigen Gesamtergebnisses aus der fiktiven Veräußerung einer Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen - - 1.147 - Wechselkursverlust (Gewinn) 436 (555) (734) 4.428 Latente Ertragsteueraufwendungen 4.759 5.150 18.664 11.183 Sonstiges (28) 111 168 2.973 Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen bei nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals 77.359 35.195 230.630 161.802 Veränderungen bei nicht zahlungswirksamen Posten des Working Capital 6.179 (631) 14.966 (1.877) Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 83.538 34.564 245.596 159.925 Investitionstätigkeit Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen - (650) - (5.333) Erwerb von Finanzanlagen (240) - (12.599) - Erlöse aus der Veräußerung von Finanzanlagen 49.000 - 49.805 3.847 Erwerb von Lizenzgebühren, Stream-Rechten und anderen Beteiligungen (10) (62.927) (36.879) (10.522 Erlöse aus der Ausübung eines Rückkaufrechts - - 2.051 - Sonstige (182) (26) (1.026) (31) Netto-Cashflow aus (verwendet für) Investitionstätigkeit 48.568 (63.603) 1.352 (12.039) Finanzierungstätigkeit Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten - 35.000 10.437 35.000 Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten - - (105.372) (84.721) Ausübung von Aktienoptionen und im Rahmen des Aktienkaufplans ausgegebene Aktien 222 3.335 11.736 9.558 Kauf von Stammaktien im Rahmen eines normalen Rückkaufangebots (36.673) - (36.673) (428) Gezahlte Dividenden (9.698) (7.687) (34.861) (30.650) Quellensteuern auf die Abwicklung von gebundenen und aufgeschobenen Aktienanteilen (48) - (6.512) (2.442) Sonstiges (265) (207) (2.101) (1.185) Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (46.462) 30.441 (163.346) (74.868) Zunahme der Zahlungsmittel vor Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel 85.644 16.603 83.602 9.415 Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die liquiden Mittel (555) (873) (567) (1.523) Nettoanstieg der liquiden Mittel 85.089 15.730 83.035 7.892 Barmittel - zu Beginn des Zeitraums 57.042 43.366 59.096 51.204 Barmittel - Ende des Zeitraums 142.131 59.096 142.131 59.096

