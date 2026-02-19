Der Goldpreis kann zur Wochenmitte zulegen. Den Bullen gelingt es, die Marke von 5.000 Dollar zurückzuerobern. Übergeordnet freilich bleibt das Edelmetall in der Konsolidierung gefangen. Die Frage ist: Geht die Gold-Rally langsam zu Ende? Nein, meint zumindest J.P. Morgan.Trotz der starken Rally der vergangenen fünf Jahre - mit einem Plus von über 170 % - sieht das Strategenteam von J.P. Morgan keinen Grund, das Ende des Gold-Bullenmarkts auszurufen. Haupttreiber bleibe eine neue Ära geopolitischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
