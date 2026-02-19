Kaum eine europäische Großbank verbindet Stabilität und Ausschüttungsstärke so konsequent wie dieses Schwergewicht. Eine Eigenkapitalrendite von über 20 Prozent, steigende Erträge und ein klarer Wachstumsplan bis 2029 sprechen eine deutliche Sprache. Insgesamt sollen rund 50 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre fließen - ein Signal mit Seltenheitswert.Auch operativ läuft es rund. Provisionsstarke Bereiche wie Wealth- und Asset-Management stabilisieren die Gewinne, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
