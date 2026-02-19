Palantir hat sich trotz eines Rückgangs in diesem Jahr stark erholt. Mizuho-Analyst Gregg Moskowitz sieht massig Potenzial für das Unternehmen, das mit seinen KI-Plattformen weiterhin von großer Bedeutung sei. Was steckt hinter dieser Prognose? Mizuho ist der Ansicht, dass der jüngste Rückgang der Palantir-Aktien nicht gerechtfertigt ist. Analyst Gregg Moskowitz stufte das Softwareunternehmen, das Tools für Unternehmen und Behörden entwickelt, von "neutral" auf "outperform" hoch. Mit einem Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
