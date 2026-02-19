Brüssel (www.anleihencheck.de) - Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied von EZB-Präsidentin Christine Lagarde sorgen für Unruhe an den Märkten, so Matthew Ryan, Head of Market Strategy von Ebury.Auslöser sei ein Bericht der "Financial Times" ("FT"), wonach Lagarde ihr Amt vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit im Oktober 2027 niederlegen könnte. Offiziell gebe es dafür bislang keine Bestätigung. Die EZB habe umgehend erklärt, Lagarde sei 'voll und ganz auf ihre Aufgabe fokussiert und habe keine Entscheidung über das Ende ihrer Amtszeit getroffen'. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
