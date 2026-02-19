Emittent / Herausgeber: Deepki / Schlagwort(e): ESG/Immobilien

Sicherheit für die Dekarbonisierung: Deepki belegt mit SOC 2 Type II-Report institutionelle Qualität seiner Dateninfrastruktur



19.02.2026 / 10:45 CET/CEST

Sicherheit für die Dekarbonisierung: Deepki belegt mit SOC 2 Type II-Report institutionelle Qualität seiner Dateninfrastruktur Paris, 19. Februar 2026 - Deepki, die führende SaaS-Lösung für Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche, hat erfolgreich das SOC 2 Type II-Audit durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY abgeschlossen. Der Bericht wurde ohne Abweichungen erstellt und bestätigt die hohen Standards von Deepki in Bezug auf Datensicherheit und operative Prozesse. Für institutionelle Investoren und Asset Manager bietet dieser Meilenstein die notwendige Sicherheit, um Nachhaltigkeitsdaten als belastbare Grundlage für Finanzentscheidungen und die Wertsteigerung ihrer Portfolios zu nutzen. Datengovernance als Fundament für den Werterhalt Dieser Erfolg unterstreicht Deepkis langjähriges Engagement für eine lückenlose Data Governance. Der neue Report ergänzt die bestehende ISO 27001-Zertifizierung sowie den ISAE 3000 Type II-Bericht. Durch die Harmonisierung dieser globalen Standards stellt Deepki sicher, dass Nachhaltigkeitsdaten mit derselben Sorgfalt und Integrität behandelt werden wie klassische Finanzkennzahlen. In einem Marktumfeld, in dem Nachhaltigkeit direkt die Liquidität und Bewertung von Assets beeinflusst, ermöglicht Deepki seinen Kunden den Übergang vom reinen Reporting hin zur strategischen Optimierung ihrer Immobilienbestände. Technische Validierung auf Bankenniveau Um die Brücke zwischen Klimazielen und Anlagestrategien zu schlagen, ist die Revisionssicherheit jedes einzelnen Datenpunkts unerlässlich. Im Vergleich zum punktuellen Type I-Bericht bietet der SOC 2 Type II-Report eine umfassende Prüfung der Kontrollsysteme über einen längeren Zeitraum. Deepki hat dieses Audit über vier Monate hinweg ohne jegliche Beanstandungen absolviert. Dabei wurden neben der Sicherheit auch die Verfügbarkeit und Vertraulichkeit der Plattform unter Realbedingungen geprüft. Gesteuert wird diese Infrastruktur von einem spezialisierten Team für IT-Integration und Sicherheit unter der Leitung eines CISSP-zertifizierten CISO. Damit garantiert Deepki eine operationelle Resilienz, die den Anforderungen großer institutioneller Portfolios entspricht. Vertrauen als strategischer Differenzierungsgrund Die Veröffentlichung des Berichts erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt für den Immobiliensektor. Angesichts steigender regulatorischer Anforderungen und dem Druck zur Dekarbonisierung sind verlässliche Daten zum wichtigsten Hebel für den Werterhalt geworden. Deepki bietet seinen Kunden eine unabhängige Validierung, dass sie ihre Nachhaltigkeitsstrategie auf einer technologisch führenden und absolut sicheren Basis vorantreiben können. Vincent Bryant, CEO und Mitgründer von Deepki, kommentiert:

"Datenintegrität ist heute das Fundament für wirtschaftlichen Erfolg. In einer Welt, in der Nachhaltigkeit den Wert von Portfolios bestimmt, liefert Deepki das nötige Werkzeug. Wir schaffen die technologische Basis, damit Nachhaltigkeitsdaten in der Immobilienwirtschaft endlich den Stellenwert bekommen, den sie verdienen: den eines erstklassigen institutionellen Assets." Über Deepki Deepki ist die führende und vertrauenswürdigste SaaS-Lösung für Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche. Die umfassende Plattform ermöglicht es Immobilieneigentümern, Risiken durch datengestützte Einblicke zu steuern, die finanzielle Performance ihrer Assets zu steigern und gleichzeitig die steigenden Erwartungen von Investoren und alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Zusätzlich unterstützt Deepki seine Kunden dabei, klare Aktionspläne für die ökologische Transformation und Anpassung zu entwickeln, die gleichzeitig positive finanzielle Ergebnisse erzielen. Das Unternehmen betreut aktuell weltweit über 600 Kunden und 70.000 Nutzer. Über die Nachhaltigkeitsplattform werden Immobilien mit einem Gesamtwert von mehr als 4 Billionen Euro in über 80 Ländern überwacht. Zu den Kunden zählen unter anderem Generali Real Estate, PGIM, Swiss Life Asset Managers und die französische Regierung. Deepki integriert verwandte Technologien und arbeitet über eine zentrale Plattform mit Branchenführern zusammen, um die Effizienz zu steigern und Mehrwert zu schaffen. Pressekontakt Dr. Andreas Jaensch E-Mail: deepki@newmark.de Tel: +49-69-944180-15



