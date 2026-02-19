Lagarde vor Rücktritt | Pan American: Starke Zahlen, Carvana: Absturz, Bayer: Trump ergreift Partei
|10:54
|Lagarde vor Rücktritt | Pan American: Starke Zahlen, Carvana: Absturz, Bayer: Trump ergreift Partei
|Lagarde vor Rücktritt | Pan American: Starke Zahlen, Carvana: Absturz, Bayer: Trump ergreift Parte
|10:50
|Die erste Freude über einen neuen Glyphosat-Vergleich von Bayer verfliegt schnell und Analysten warnen vor weiteren Risiken
|Am Dienstag überraschte Bayer die Märkte mit einer Meldung zu einem neuen Vergleich in Sachen Glyphosat. Mehr als sieben Milliarden Euro will der Konzern für dieses Vorhaben in die Hand nehmen. Dazu...
|10:38
|BAYER AG: Stabilität als Fundament für den nächsten Impuls
|10:14
|BAYER AG - Stabilität als strategische Chance
|09:30
|Trump Invokes Defense Act For Monsanto Chemicals: Bayer, Agribusiness ETFs In Focus On New Critical Mineral Status For Phosphorus
|10:05
|Carvana's Comeback Narrative Tested by Accounting Scrutiny, Profitability Metrics
|09:36
|Earnings Snapshot: Carvana on track for 3M units by 2030-35, sees strong FY 2026 growth
|09:18
|Carvana outlines 3 million retail unit goal and 13.5% EBITDA margin target through scaling and operational gains
|00:35
|Carvana shares tumble after fourth-quarter profit miss on higher costs
|BAYER AG
|45,685
|-0,27 %
|CARVANA CO
|257,80
|-15,97 %