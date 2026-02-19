DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KENIA, REPUBLIK18/28 REGS XS1781710543 19.02.2026 HZE/EOT
KENIA 19/32 REGS XS1843435766 19.02.2026 HZE/EOT
