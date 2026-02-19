Die DoorDash-Aktie kam in den letzten vier Monaten an der Börse massiv unter die Räder und stürzte letzte Woche auf ein neues 12-Monatstief. Doch nun feiert sie einen ordentlichen Rebound. Nachdem die Aktie des weltgrößten Essenslieferdienstes bereits gestern im US-Handel um +7% zugelegt hat, geht es am Donnerstagmorgen im europäischen Handel um satte +15% nach oben. Was hat den Rebound ausgelöst und ist die DoorDash-Aktie einen Kauf wert? Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de