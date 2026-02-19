Das belgische Medizintechnik-Unternehmen ist ein wahrer Hidden Champion. Als Weltmarktführer in der Protonentherapie und intimer Kenner der gesamten radiopharmazeutischen Wertschöpfungskette dürfte Ion Beam Applications mittel- bis langfristig von der Kommerzialisierung dieser neuartigen Therapien profitieren. Ein neuer Auftrag aus Indien unterstreicht die sehr gute Positionierung der Firma.Ion Beam Applications hat den Zuschlag vom Shreeji Imaging and Diagnostic Centre für die Lieferung und Installation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
